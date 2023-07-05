ВСУ подготовили главный удар? В России объявили об отступлении под Бахмутом

Опубликовано: 05.07.2023 12:59 , Обновлено: 05.07.2023

Российский военкор Александр Сладков 5 июля сообщил, чтот российские войска покинули стратегически важный поселок на юге от Бахмута Клещеевку. Ее освобождение будет означать взятие под полный огневой контроль Бахмута защитниками Украины.

«По моим данным это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться. . Город Бахмут под угрозой штурма. Удержим? Да кто ж знает», — заявил Сладков.

Некоторые российские военкоры не подтвердили полное отступление, украинские же неофициальные источники ограничились сообщениями о продвижении.

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“Мои источники пока сдачу всей Клещеевки не подтверждают. Позавчера бои шли в районе окраин, но о крупном отходе речи не было. Более опасной обстановку называли севернее Бахмута. Уточняю”, - написал Стрелков.

Позднее спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что отряды ВСУ имеют успех в наступлении в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

“На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия. Севернее и южнее Бахмута продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах”, – сказал он.

На карте Страткома ВСУ Клещеевка все ещё под контролем россиян. Но ВСУ уже на окраине.

Угроза для россиян

Тем временем, эксперты Института изучения войны (ISW) предположили, что успехи ВСУ под Бахмутом поставят командование россиян в очень сложное положение. Тем придется перебрасывать с юга Запорожской и Херсонской областей силы для удержания города.

“Если российских подкреплений, уже присланных в Бахмут, будет недостаточно для удержания достигнутых успехов в этом районе, российское командование может оказаться перед сложным выбором: рисковать созданием серьезных уязвимых точек в Херсонской и Луганской областях, или начать отводить войска с юга Украины”, - говорится в их ежедневном отчёте.

“По плану”

В то же время, командующий всеми сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью телеканалу ABC, что наступление ВСУ идёт “по плану” и Бахмут будет освобожден в ближайшей перспективе.

По его словам, потери россиян в 8-10 раз превышают украинские. И это при том, что Украина еще не использовала свои главные силы. Александр Сырский заверил, что сейчас главная цель ВСУ - ослабить силы россиян, чтобы создать прорыв на фронте.

[info_b]Сырский в настоящее время руководит украинскими войсками вокруг Бахмута и на востоке, где ВСУ на этой неделе продвинулись на своем южном фланге.[/info_b]

“Мы все хотим достичь результата, и пока все развивается в соответствии с планами, которые были составлены и утверждены, - сказал Сырксий. - Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или подталкиваний с чьей-либо стороны”.

Ранее Телеграф сообщил, что Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, 4 июля заявил, что ВСУ меняет стратегию наступления.

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