«Разбивают на молекулы» — Россия усилила атаку на Бахмут

Опубликовано: 01.03.2023 10:51 , Обновлено: 04.07.2024

Российские войска интенсивно обстреливают Бахмут, пытаясь взять его в окружение. Но пока это не удается, утверждают украинские военные. Город остается центром внимания и западных экспертов. Но они не верят в потенциальный успех российских войск в ближайшие месяцы. Что сейчас происходит на фронте в Донецкой области?

За последние сутки бои за украинский город Бахмут ощутимо усилились, сообщили представители украинского военного командования. Публикуемые в социальных сетях видео свидетельствуют о «всплеске использования Россией боевых самолетов для нанесения ударов по украинской обороне вокруг Бахмута», передает CNN.

«Разбивают город на молекулы»

«Последние 24 часа противник бушует, обстреливает изо всех сил. На самом деле у них нет успеха на земле — поэтому они выдумывают его с небес. Они просто разбивают этот город на молекулы», — заявил в своем телеграм-канале командир 28-й бригады Украины полковник Юрий Мадьяр.

По его словам, «на северном фланге сложно». Российские войска «мечтают перерезать вход в Бахмут и взять под свой огневой контроль часть дороги, именуемой дорогой жизни».

При этом Мадьяр подчеркнул, что «Бахмут не окружен», хотя «подъездная дорога остается опасной».

РФ «бросает группы по 20 человек»

В свою очередь, согласно сводке Генерального штаба ВС Украины, во вторник украинским военным удалось отразить атаки в таких населенных пунктах, как Дубово-Василовка, Богдановка, Часов Яр. Все они расположены к северу и западу от Бахмута.

По словам начальника пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Никиты Шандыба, на прорыв украинских позиций российские сухопутные войска идут небольшими группами, до 20 человек.

«Мы отражаем все нападения», — утверждает он.

«Интенсивность боев нарастает»

О нарастающей интенсивности боев под Бахмутом заявил и президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ночном видеообращении.

«Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает», — сказал он.

По его словам, защита Бахмута и подступов к городу на сегодняшний день – основная задача украинских войск.

Фото: CNN

Пентагон не верит, что Россия захватит Украину в 2023 году

Между тем, власти США не ждут от Россия в ближайшее время каких-либо значительных «территориальные приобретений» в Украине.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, выступая 28 февраля на слушаниях в Палате представителей, назвал войну в Украине, которая длится уже больше года «изнурительным, долгим и утомительным процессом».

По мнению представителя Пентагона, в ближайшие недели и месяцы весь мир будет наблюдать за тем, как «небольшие участки территории будут переходить из рук в руки», но серьезных побед на фронте ожидать не стоит.

«Я не вижу свидетельств того, что русские могут пронестись через всю Украину и добиться значительных территориальных успехов в течение следующего года», — передает слова Колина Каля Reuters.