Пригожин объявил о взятии Соледара, но в ISW опровергли

Опубликовано: 11.01.2023 08:50 , Обновлено: 11.01.2023

Глава ЧВК «Вагнер» поздно вечером 10 января заявил, что его подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара Донецкой области Украины. Однако аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили, почему это не так. А что говорит Киев?

«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — заявил Пригожин, добавив, что о количестве пленных станет известно позже.

Также о взятии центра Соледара заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются», — сказал он.

К слову, даже Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждало. А по словам журналистов CNN, здания в городе переходят из рук в руки.

В свою очередь эксперты ISW утверждают, что российским военным пока не удалось полностью захватить Соледар. Они отметили, что видели кадры с бойцами «ЧВК Вагнера» в центре города. Однако оценить, кто именно контролирует кварталы сложно, потому что в ходе уличных боев ситуация может очень быстро меняться.

«Даже если верить самым смелым российским заявлениям, взятие Соледара не приведет к немедленному окружению Бахмута. Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над ключевыми украинскими линиями снабжения, ведущими в Бахмут», — считают аналитики.

Тем временем в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке за 11 января кратко написал, что в районе Соледара идут обстрелы.