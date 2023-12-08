Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

Опубликовано: 08.12.2023 14:19 , Обновлено: 08.12.2023

Владимир Путин 8 декабря публично объявил о своем участии в президентских выборах, которые должны пройти в РФ в 2024 году. Это произошло после "церемонии награждения героев России" в Георгиевском зале Кремля.

Как пишут СМИ, Владимира Путина попросил пойти на выборы Артем Жога, которого в РФ называют “героем ДНР”.

“Остальные присоединились к просьбе. Президент согласился”, — сообщил «Коммерсантъ».

Это должны быть первые президентские выборы после «обнуления» сроков Путина. Если он победит, это будет его пятый срок на должности.

К слову, до этого нынешний президент отказывался отвечать на вопрос об участии в выборах.

[info_b]О намерении выдвинуться на выборы ранее заявлял бывший депутат Госдумы Борис Надеждин и журналистка Екатерина Дунцова.[/info_b]

Напомним, в Центризбиркоме РФ пообещали, что проголосовать на выборах президента России можно будет в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года. Такое решение там объяснили “безопасностью”.

«Впервые, как вы помните, оно применялось во время пандемии [в 2020 году]. И его первичной задачей, вообще главным приоритетом было обеспечение именно «безопасности наших избирателей», – сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

ЦИК РФ назначил выборы президента сразу на три дня. Почему?