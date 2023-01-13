Кремль начал готовиться к переизбранию Путина — «Ъ»
Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к участию Владимира Путина в президентских выборах, которые должны пройти в России в 2024 году. Об этом сообщил «КоммерсантЪ» («Ъ») со ссылкой на источники.
По информации издания, представители администрации президента уже проводили консультации с экспертами. Они «прорабатывают различные сценарии выборов». Предполагается, что идеология будет построена на теме «единства».
Также «Ъ» пишет, что Кремль планирует проводить выборы на «присоединенных» украинских территориях — частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
К слову, тестировать идеи и политические технологии планируют на региональных выборах, которые должны пройти в 2023 году в условиях «специальной военной операции, санкций, эскалации в международных отношениях».
Подробнее читайте по ссылке.
Сам Путин пока не анонсировал свое участие в новых президентских выборах. Однако СМИ писали, что по факту подготовка к этому началась еще в начале 2022 года. Сейчас он находится на четвертом президентском сроке.