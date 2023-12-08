ЦИК РФ назначил выборы президента сразу на три дня. Почему?

Опубликовано: 08.12.2023 12:56 , Обновлено: 08.12.2023

Проголосовать на выборах президента России можно будет в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года, пообещали в Центризбиркоме РФ. Это новация, но один раз так уже было. Почему решили повторить?

Выборы президента в России официально станут многодневными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Центральная избирательная комиссия на заседании 8 декабря утвердила даты проведения выборов – с 15 по 17 марта 2024 года, основным днем голосования станет воскресенье, 17 марта.

Памфилова заявила, что голосование в течение трёх дней «становится традиционным» для российской избирательной системы. И основным критерием назвала «безопасность».

«Впервые, как вы помните, оно применялось во время пандемии [в 2020 году]. И его первичной задачей, вообще главным приоритетом было обеспечение именно «безопасности наших избирателей», – сказала председатель ЦИК РФ.

[info_b]К слову, в 21 веке в России выборы президента проходили в 2000, 2004, 2008, 2012, и 2018 годах. Продолжительность выборов обычно составляла один день.[/info_b]

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