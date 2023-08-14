Власти Польши предложили решить судьбу забора на границе с Беларусью на референдуме

Опубликовано: 14.08.2023 12:06 , Обновлено: 14.08.2023

Польские власти предложили решить судьбу заградительного забора на границе с Беларусью гражданам своей страны. Вопрос о сносе забора предложил внести четвертым пунктом обсуждения на всенародном референдуме министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Планируется, что референдум в Польше будет проведен 15 октября, одновременно с парламентскими выборами. Окончательное решение о точных сроках и утверждение вопросов, которые будут вынесены на референдум, должно быть принято по итогам двухдневного заседания Сейма Польши, которое состоится 16 и 17 августа.

По данным польских СМИ, вопрос будет звучать следующим образом: “Поддерживаете ли вы снятие барьера на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?”

Мариуш Блащак подчеркнул, что на такой шаг власти страны готовы пойти, поскольку для них “голос простых поляков всегда является решающим”. “Самые важные вопросы, те, которые касаются безопасности, должны решать граждане”, - заявил он.

“Безопасность в реальной опасности”

По мнению Блащака, в настоящее время безопасность Польши “находится в реальной опасности” и, наоборот, требует укрепления границы. По его словам, Польша “может стать следующей мишенью Путина”. Однако, в стране есть политические силы, которые критикуют Минобороны и действующего президента Польши Анджея Дуду за усиление военного присутствия на границе с Беларусью и требуют ликвидации приграничного забора.

“Мы не позволим Польше быть бессильной перед усиливающейся агрессией Путина”, - ответил на эту критику глава Минобороны, добавив, что граждане Польши сами решат, как будет охраняться граница государства.

Новость Телеграф

Отметим, что против возведения “Великой польской стены” - 5-метрового забора на границе с Беларусью - ещё на этапе строительства выступали как в Беларуси, так и в самой Польше. Польский депутат Марек Суски в 2022 году называл попытки заблокировать строительство забора на границе с Беларусью некоторыми представителями польской элиты “несомненным успехом Путина” и актом “гибридной войны против Польши и Европы”.

Польша решила разместить на границе с Беларусью в 10 раз больше солдат

Несмотря на критику со стороны оппозиции, руководство Министерства обороны Польши приняло решение еще больше усилить границу с Беларусью. На прошлой неделе в ведомстве заявили, что численность польских военнослужащих будет доведена до уровня 2021 года, когда в регионе разразился миграционный кризис, а ситуация на границе с Беларусью стала одним из принципиальных вопросов, которые руководство Польши обсуждало с президентом Литвы.

Литва и Польша обсудили закрытие границы с Беларусью. О чем договорились?