"Придем туда, куда нужно" - ЦАХАЛ рассказал, что делает в крупнейшей больнице аль-Шифа в Газе

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Опубликовано: 15.11.2023 16:13 , Обновлено: 26.02.2025

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари опубликовал обновленную информацию о том, что Израиль назвал "точечной операцией" в больнице аль-Шифа.

“Силы ЦАХАЛА продолжают целенаправленно действовать в части района больницы аль-Шифа, где они проверяют инфраструктуру и террористические средства террористической организации ХАМАС”, - рассказал представитель Армии обороны Израиля.

Он заявил, что военная операция проводится “в указанном комплексе, по которому имеется разведывательная информация, указывающая на террористическую деятельность” ХАМАСа, и в соответствии с оперативной необходимостью.

“Перед входом в больницу наши силы столкнулись со взрывчатыми веществами и отрядами террористов, и завязался бой, в ходе которого террористы были ликвидированы”, - уточнил Хагари.

Хагари утверждает, что “силы доставили гуманитарное оборудование и разместили его у входа в больницу”, в качестве подтверждения он опубликовал изображение израильского солдата рядом с несколькими коробками с надписью “медикаменты” на английском языке.

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[info_b]Израиль обвинил ХАМАС в использовании больницы Аль-Шифа в качестве командной базы.

Больницы защищены во время войны в соответствии с международным гуманитарным правом, но Израиль заявил в заявлении, что “продолжающееся военное использование ХАМАСом больницы аль-Шифа ставит под сомнение ее защищенный статус”.

Соединенные Штаты во вторник заявили, что у ХАМАСа есть командный пункт под больницей. [/info_b]

“Мы доберёмся до главарей”

Израильский министр Бенни Ганц заявил, что Израиль выследит и убьет лидеров ХАМАСа, где бы они ни находились.

“Не будет ни городов-убежищ, ни домов-убежищ. Мы придем туда, куда нужно, чтобы искоренить детоубийц – на поверхности и под землей. В Газе и по всему миру. Мы доберемся до главарей точно так же, как мы добрались до их центров управления”, - пообещал израильский чиновник.

Он подтвердил, что солдаты ЦАХАЛА действовуют в глубине города Газа против тех, “кто превратил больницы в командные центры, из которых совершаются военные преступления”.

Израиль неоднократно заявлял, что ХАМАС использует больницы в качестве баз. Представители террористов эту информацию отрицали.

“Это не наша проблема”

В свою очередь, глава гуманитарной миссии ООН Мартин Гриффитс выступил с очередным заявлением о больницах в Газе после того, как Израиль начал то, что он назвал “операцией” против больницы аль-Шифа, крупнейшей в Газе.

“ХАМАС не должен использовать такое место, как больница, в качестве прикрытия для своего присутствия, что является таким же сильным заявлением по гуманитарному праву, как и заявление о том, что больницы не должны превращаться в зону военных действий. Я понимаю озабоченность израильтян попытками найти руководство ХАМАСа. Это не наша проблема. Наша проблема заключается в защите жителей Газы от того, что на них обрушивается”, - заявил он.

Гриффитс добавил, что главной заботой его агентства было “благополучие пациентов этой больницы, которые, конечно, в данный момент находятся в большой опасности”.

“У нас нет топлива, чтобы запустить его. У новорожденных нет инкубаторов. Некоторые уже мертвы. Мы не можем их вывезти. Это слишком опасно, - сказал он. - Мы беспокоимся о пациентах больницы, которая не функционирует”.

Выступая на пресс-конференции в Хан–Юнисе, генеральный директор больниц Газы Мохаммед Закут заявил, что 650 пациентов, в том числе 22 в отделении интенсивной терапии, нуждаются в безопасной эвакуации из больницы аль-Шифа.

Закут добавил, что 36 недоношенных младенцев и людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, находятся под “полной угрозой” в крупнейшей больнице Газы. Кроме того, Закут сказал, что в Аль-Шифе находилось около 400 медицинских работников и 2000 беженцев, которые также нуждаются в безопасной эвакуации.