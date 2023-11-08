Командование ХАМАС прячется в госпиталях в Газе - ЦАХАЛ

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Опубликовано: 08.11.2023 22:17 , Обновлено: 08.11.2023

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство безопасности "Шин Бет" опубликовали выдержки из допросов террористов, принимавших участие в резне 7 октября. По их словам, большинство лидеров ХАМАСа прячутся в подземных убежищах прямо под госпиталями.

В ЦАХАЛе утверждают, что признания взятых в плен террористов указывают на то, что ХАМАС использует машины скорой помощи, больницы, мечети и школы для террористической деятельности.

Кроме того, была опубликована запись беседы жителя Газы с активистом ХАМАС в секторе, на которой он утверждает, что может уехать из сектора Газа “на любой машине скорой помощи, которую захочет”.

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Один из террористов ХАМАСа, сообщил в “Шин Бет”, сказал, что у военного подразделения ХАМАСа есть свои собственные машины скорой помощи, некоторые из которых расположены на базах, и их внешний вид “похож на гражданские машины скорой помощи, чтобы не вызывать подозрений и не стать мишенью со стороны Израиля”.

По словам другого террориста, во время боевых действий машины скорой помощи используются для эвакуации боевиков и террористов. ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки продовольствия, взрывчатых веществ и оружия, поскольку это считается безопасным способом.

“Большинство высокопоставленных политических и военных лидеров ХАМАСа прячутся в больницах, особенно в больнице Аль-Шифа”, - сказал один из допрошенных террористов.

В ХАМАСе пока не комментировали обвинения ЦАХАЛа.

Тем временем, пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС уже потерял контроль над северной Газой.

“Мы видели, как 50 000 жителей Газы переехали из северной части сектора Газа на юг. Они переезжают, потому что понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере, - сказал Хагари. - ХАМАС потерял контроль и продолжает терять его на севере.

Он также заявил, что прекращения огня не будет, но что Израиль разрешает палестинцам в Газе переселяться на юг в определенное время.

Местные жители и правозащитные организации заявили, что многие люди по-прежнему слишком напуганы, чтобы двигаться на юг, поскольку некоторые автоколонны подвергались нападению.