ХАМАС отказался принять помощь для госпиталя от Израиля. ЦАХАЛ все равно доставил

🎥 Видео

Опубликовано: 12.11.2023 20:29 , Обновлено: 12.11.2023

Силы ЦАХАЛа организовали доставку топлива для неотложных медицинских нужд в крупнейшую в Газе больницу Аль-Шифа. Израильские солдаты привезли 300 литров дизельного топлива для неотложных медицинских целей рано утром в воскресенье.

Тем временем, ХАМАС в воскресенье заявил, что приостанавливает переговоры об условиях о заложников из-за действий Израиля в больнице аль-Шифа в Газе, сообщил Reuters палестинский чиновник.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала аудиозаписи, в которых утверждается, что старший офицер Армии обороны Израиля координирует поставку с палестинским чиновником, работающим в Аль-Шифе.

Подразделение также предоставило видеозапись, на которой видно, как израильские солдаты выгружают контейнеры с топливом.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Michael_Wgd/status/1723751268831678562?t=KywGgJKpZzoFPK50ZO4IyA&s=19”]

Представитель ЦАХАЛа утверждает, что получил свидетельства о том, что ХАМАС препятствовал поставкам топлива, и приложил аудиозапись, на которой утверждается, что представитель здравоохранения ХАМАСа Юсеф Абу-Риш препятствовал использованию топлива персоналом больницы.

Министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемое ХАМАСом, сообщило, что больница не может оказывать помощь пострадавшим, так как там закончилось топливо для электрогенераторов.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна предложила топливо больнице Аль-Шифа в Газе, но ХАМАС отказался его получить. “Вчера вечером мы фактически предложили предоставить им достаточно топлива для работы больницы, инкубаторов и так далее, потому что мы не ведём сражения с пациентами или гражданскими лицами. Мы только что предложили больнице Шифа топливо, они отказались”, - передает Reuters слова премьер-министра Израиля, не вдаваясь в подробности.

В воскресенье военный представитель Израиля подполковник Ричард Хехт заявил, что планы эвакуации младенцев из больницы аль-Шифа в Газе все еще разрабатываются.

“Мы понимаем срочность этого и прилагаем все усилия, чтобы попытаться скоординировать усилия. Об этом будет больше информации [позже]. Наша цель - не захватывать больницы. Наша цель - ликвидировать террористическую инфраструктуру”, - уточнил он.

В субботу 11 ноября другой представитель израильских военных, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что ЦАХАЛ “окажет необходимую помощь”, чтобы забрать младенцев из больницы.

Израиль неоднократно настаивал на том, что штаб-квартира ХАМАС находится под больницей. В воскресенье, 12 ноября, представитель израильского правительства Эйлон Леви в эфире Би-би-си назвала госпиталь “террористическим комплексом аль-Шифа”.

“В последние несколько дней мы видели, как ЦАХАЛ помогал эвакуировать гражданских лиц из больниц, в том числе из мест, где ХАМАС удерживал их в качестве живого щита. Восточная часть больницы в настоящее время свободна. Больница не была полностью окружена. И наши войска полны решимости помочь уберечь [младенцев] от опасности, несмотря на то, что мы помним, что в предыдущие выходные, когда мы обеспечивали безопасный проход палестинцев из больниц, наши войска фактически подвергались нападениям со стороны ХАМАСа”, - заявил он.