Террористы ХАМАСа используют больницы в Газе для своего прикрытия - США. Будет ли штурм?

Опубликовано: 14.11.2023 23:34 , Обновлено: 26.02.2025

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил во время брифинга во вторник, 14 ноября, что у США есть информация о том, что "ХАМАС и палестинский Исламский джихад используют некоторые больницы в секторе Газа, включая аль-Шифу, и туннели под ними для сокрытия и поддержки своих военных операций, а также для удержания заложников".

“У них там хранится оружие, и они готовы ответить на израильскую военную операцию против этого объекта. Это военное преступление”, - заявил он.

Кирби сослался на “множество методов разведки”, не вдаваясь в подробности. Он также подчеркнул, что действия ХАМАСа в больницах не уменьшают ответственности Израиля за защиту гражданского населения. А то же время Кирби признал, что это усложняет усилия Израиля по уничтожению ХАМАСа.

“Чтобы внести ясность, мы не поддерживаем нанесение удара по больнице с воздуха. Мы не хотим видеть перестрелку в больнице, где невинные люди, беспомощные люди, больные люди просто пытаются получить медицинскую помощь, которую они заслуживают”, - уточнил американский чиновник.

В свою очередь, Международный комитет Красного Креста (МККК) во вторник подчеркнул защищенный статус больниц в соответствии с международным гуманитарным правом.

“Это означает, что стороны в конфликтах не могут нападать на больницы, - сказала главный юрисконсульт МККК Кордула Дроге об этом в видеоролике, который был опубликован во вторник на X, бывшем Twitter, - и они не могут иным образом помешать им выполнять свои медицинские функции”.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что некоторые больницы в секторе Газа использовались террористами ХАМАСа для прикрытия из баз. Также израильские войска окружили больницу Аль-Шифа, самую большую в секторе Газа, которая, по мнению ЦАХАЛа, находится над подземным штабом боевиков ХАМАСа.

Поводом для штурма могла бы стать информация разведки Израиля о нахождении там захваченных израильских граждан. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари прокомментировал во вторник вечером возможность нахождения заложников внутри сектора Газа и сказал, что армия “полностью отслеживает происходящее в секторе Газа и проводит разведывательное наблюдение”.

“Мы выстраиваем целостную картину и принимаем решения. Именно так мы решили спасти солдата Ори Мегидиша”, - Хагари добавил, что вполне возможно, что похищенные, которые содержались в больнице Рантиси, которая вчера была захвачена вооруженными силами Израиля, были переведены оттуда в другое место.

“Возможно, что похищенные были эвакуированы, и возможно, я не уверен, что они переехали на юг”, - уточнил Хагари.

Он также затронул вопрос эвакуации больниц в городе Газа и сказал, что армия Израиля работает над тем, чтобы сделать это возможным и перевести пациентов в больницы в южной части сектора.

“Сегодня была завершена эвакуация больницы аль-Кудс. Мы предложили перевезти инкубаторы и детское питание в больницу аль-Шифа, оборудование уже готово. Мы вернулись, и нас предупредили, что из-за военного использования больницы ХАМАСом она потеряет свою защиту”, - сказал Хагари, добавив, что ЦАХАЛ считает, что членам ХАМАСа и персоналу больницы было запрещено брать топливо, которое силы в секторе Газа разместили в вход на территорию комплекса.