ЦАХАЛ начал зачистку на границе сектора Газа. Что известно о вторжении палестинских террористов на этот момент?

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Опубликовано: 07.10.2023 18:47 , Обновлено: 07.10.2023

Совет безопасности Израиля к вечеру 7 октября принял решение, что армия (ЦАХАЛ) может проводить военную операцию на территории сектора Газа, откуда вторглись террористы. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что это не "операция", а настоящая война.

Бригадный генерал Даниэль Хагари, официальный представитель ЦАХАЛ, заявил, что террористы проникли в большое количество армейских наземных баз, а также на одну военно-морскую базу Израиля.

“Мы сражаемся в 22 локациях. Нет такой местности, где бы у нас не было сил, во всех местностях. Есть поселения, которые были зачищены, но хотим завершить оставшиеся зачистки, прежде чем объявить об этом”, - заявил представитель ЦАХАЛа.

Карта боёв израильтян с террористами. © Коммерсант.

По словам бригадного генерала, в городах на юге Израиля Офаким и Бари “есть инциденты с заложниками, там есть спецназ со старшими командирами и там идут бои”.

“Есть случаи смерти, в том числе среди солдат ЦАХАЛа, когда у нас будут все цифры, которые мы сообщим. У нас есть боевое управление дивизией Газы, в том числе помощь боевых вертолетов, мы там все контролируем”, - заверил Даниэль Хагари.

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ЦАХАЛ проводит блокирование дорог совместно с полицией Израиля во всех районах. В нескольких местах происходят удары ВВС, также истребители атакуют территорию рядом с ограждением на границе сектора Газа.

“Основная задача — уничтожить всех террористов на заборе, всех тех, кто пытается вернуться в сектор. В первую очередь мы будем иметь наносить удары с воздуха, а затем и тяжелыми наземными орудиями”, - пообещал израильский генерал.

Авиаудары по сектору Газа в ответ на вторжение террористов:

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Зачистка от террористов израильскими военными города Сдерот:

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“Задачи такие, что все террористы будут убиты, все населенные пункты зачищены…Началась широкая мобилизация резервов - есть 4 дивизии, которые мы немедленно переводим в Газу. 31 регулярный батальон уже находится в Отефе и на юге. В Сектор также перебрасываются танки”, - рассказал Даниэль Хагари.

ЦАХАЛ атакует все объекты ХАМАС и ГАП в секторе Газа. Везде, где есть люди из Хамаса, на них будут совершаться атаки, у них нет иммунитета, пообещал генерал.

Кто и как напал на Израиль?

Израильская пресса даёт осторожную оценку, сколько боевиков напало на страну. Газета Haaretz со ссылкой на источники в полиции, сообщила о 200-300 боевиков ХАМАС.

Палестинцы бьют ногами тело погибшего израильского танкиста:

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Ранее телеканал Al Jazeera публиковал другую цифру - более тысячи боевиков, вторгшихся в Израиль.

Кадры после расстрела боевиками израильтян:

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В свою очередь, в ХАМАС заявили, что нанесли удары по более чем 50 израильским военным объектам. По словам представителей террористов, в настоящее время бои продолжаются на 25 объектах израильской армии - в том числе на базе “Раим”.

Один из лидеров ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что боевики захватили в плен настолько много израильских военных, что их хватит на обмен всех палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

В Израиле сообщили, что помимо военных, палестинские террористы взяли в заложники гражданское население, в том числе, детей.

Как началось вторжение?

Эксперт по военной тематике немецкого издания Bild Юлиан Репке рассказал свою версию того, как палестинские террористы смогли вторгнуться в Израиль, а ЦАХАЛ, МАСАД и другие спецслужбы этой страны ничего не предполагали заранее.

По его мнению, ракетный обстрел Израиля и захват военных баз были отвлекающими маневрами. А главной целью набега был захват заложников.

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Позднее вечером 7 октября пресс-секретарь палестинской группировки “Исламский джихад” Давуд Шихаб подтвердил, что целью набега террористов был захват заложников.

“Все пленники в руках организаций сопротивления будут удерживаться до освобождения всех наших заключенных из израильских тюрем”, - заявил Шихаб.

Кадры с захваченными в заложники женщинами и детьми:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1710675112540721605?t=-JgDI-oKDUArmBWbKx5i8g&s=19”]

Юлиан Репке уверен, что террористы выпустили тысячи ракет в качестве отвлекающего маневра, чтобы израильтяне думали о “рутинном” очередном обстреле.

В то же время, боевики разрушили стену между сектором Газа и неожиданно вторглись в Израиль. Время было выбрано не случайно. В субботу многие жители Израиля, согласно традиции и религии, отмечают Шабат. Выключают телефоны и отдыхают.

Для ЦАХАЛ также стало неожиданностью, что боевики использовали дроны, которые сбрасывали гранаты на бронетехнику, а также дельтапланы, с которых те обстреливали позиции израильтян.

Далее боевики выбрали сразу несколько направлений для атаки, напав на военные базы “Циким” и “Нахаль Оз” и пограничный КПП “Эрец”.

Согласно своей главной цели, террористы напали на мирных жителей приграничных поселений Сдерот, Нетивот и Офаким. На видео, которые публиковали, в том числе, и сами боевики, видно как они убивали и брали в заложники десятки людей.

Сколько погибло?

Израильские СМИ сообщили о 100 убитых израильтян в результате нападения боевиков ХАМАС.

По информации ХАМАС, число убитых палестинцев в результате ударов Израиля по Газе достигло 198. Ещё более 1600 ранены.

Что будет дальше?

Тут мнения экспертов и СМИ расходятся. По одной из версий, Израиль может начать полноценную военную операцию по зачистке всего сектора Газа. Об этом намекнул премьер Израиля Нетаньяху в разговоре с Байденом, когда заявил, что для победы потребуется “длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит”.

В свою очередь, ЦАХАЛ показал кадры сбора и переброски резервистов для участия в объявленной операции “Железный меч”.

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Однако такая операция на юге, которая без сомнения стала бы успешной для Израиля из-за большой разницы с ХАМАС в боевой мощи, могла бы спровоцировать вступить в войну на стороне палестинских боевиков ливанской Хезболлы, Сирии и, возможно, Ирана на севере Израиля.

Тогда в регионе началась бы новая большая война, в которой Израиль мог бы применить ядерное оружие на территории Ирана и Сирии, заявив об угрозе существованию своего государства.

Израиль, скорее всего, обладает ядерным оружием, хотя официально это ни разу не подтверждал.