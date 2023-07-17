«Что-то невнятно сказали» - Серов объяснил, как перепутал украинский язык с белорусским на «Славянском базаре»

🎤 Мнение

Опубликовано: 17.07.2023 10:18 , Обновлено: 17.07.2023

Российский эстрадный певец Александр Серов прокомментировал "лингвистический конфуз", который случился с ним на днях в Витебске, куда артист приехал для выступления на "Славянском базаре". Приветствия встречающих его на железнодорожном вокзале белорусов Серов принял за украинскую речь, чему очень возмутился.

В коротком интервью российскому порталу “Подъём” Серов пояснил, что объяснения белорусов на их родном языке были “невнятными”. При этом артист настаивал на том, что обращались к нему именно на украинском, а не на белорусском языке.

“Ко мне обратились на украинском языке, когда я садился в машину. Я спросил: почему на украинском говорите? Что-то невнятно сказали, и всё — я уже закрывал окно и уезжал”, - цитирует певца российский портал.

Отметим, что украинскую речь едва ли можно назвать чуждой и малознакомой для Александра Серова. Будучи уроженцем села Ковалевка Николаевской области тогда ещё Украинской ССР, он всё детство и юность провёл там.

Тем не менее, за его активную провоенную позицию и поддержку России в нынешнем военном конфликте с Украиной в октябре 2022 года музыканта внесли в санкционные списки Украины.

«Почему вы говорите со мной по-украински?» — Российский певец на «Славянском базаре» возмутился приветствию белорусов