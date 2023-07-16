«Почему вы говорите со мной по-украински?» — Российский певец на «Славянском базаре» возмутился приветствию белорусов

Опубликовано: 16.07.2023 10:49 , Обновлено: 16.07.2023

Российский эстрадный певец Александр Серов, который приехал в Витебск на «Славянский базар», возмутился тем, как его поприветствовали белорусы на вокзале.

По информации издания «Московский комсомолец», артист утром оказался «самым недовольным»: его пытались спрятать от камер, он не хотел отвечать на вопросы.

Когда белорусы поприветствовали Серова, он «немедленно возмутился».

«А почему вы говорите со мной по-украински?» — спросил артист.

Оказалось, встречающие обратились к певцу… по-белорусски. После его возмущения они «несколько растерялись», перешли на русский, и объяснили, что говорили на родном языке.

После этого, по словам журналистов МК, Серов «смутился и поспешил уехать».

«Путин призывал этого маразматика Байдена остановиться»

Александр Серов, по данным Википедии, эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижер, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Родился он в Украине, в селе Ковалевка Николаевского района Николаевской области.

В 2004 году он получил звание «Народный артист Российской Федерации».

24 февраля 2022 года Серов заявил, что «украинцы творили беспредел», «дострелялись по Донбассу до того, что мы [РФ] были вынуждены ввести войска». Он также назвал президента России Владимира Путина «мудрым человеком», который «всё время призывает этого маразматика Байдена и прочих натовцев остановиться».

Кроме того, по его словам, Крым «нельзя было оставлять украинцам, потому что они бы отдали его американцам», и теперь США хотят повторить тот же сценарий в Донбассе.

Ранее Телеграф писал, какие артисты должны выступить на музыкальном фестивале «Славянский базар в Витебске».

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