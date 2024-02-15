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10 необычных применений вилки. Как поможет почистить автомобиль и починить молнию?

10 необычных применений вилки. Как поможет почистить автомобиль и починить молнию?
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Вилка - один из наиболее распространенных кухонных инструментов. Она служит нам для еды, но мало кто задумывается о ее потенциале в других сферах. Посмотрите видео о 10 необычных применениях вилки, которые могут удивить вас своей функциональностью и помочь в решении различных задач — от открытия бутылок до создания уникальных декоративных элементов.

Автор ролика, который за сутки набрал более 4,4 млн просмотров утверждает, что вилка может пригодится для:

  1. починки молнии;
  2. открытия бутылки;
  3. нарезке лука;
  4. измельчения чеснока;
  5. чистки автомобиля;
  6. измельчения петрушки;
  7. крючка для ключей;
  8. при шитье одежды;
  9. нарезке лука;
  10. охлаждения ноутбука.
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