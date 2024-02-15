10 необычных применений вилки. Как поможет почистить автомобиль и починить молнию?
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Вилка - один из наиболее распространенных кухонных инструментов. Она служит нам для еды, но мало кто задумывается о ее потенциале в других сферах. Посмотрите видео о 10 необычных применениях вилки, которые могут удивить вас своей функциональностью и помочь в решении различных задач — от открытия бутылок до создания уникальных декоративных элементов.
Автор ролика, который за сутки набрал более 4,4 млн просмотров утверждает, что вилка может пригодится для:
- починки молнии;
- открытия бутылки;
- нарезке лука;
- измельчения чеснока;
- чистки автомобиля;
- измельчения петрушки;
- крючка для ключей;
- при шитье одежды;
- нарезке лука;
- охлаждения ноутбука.
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