10 необычных применений вилки. Как поможет почистить автомобиль и починить молнию?

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Опубликовано: 15.02.2024 12:29 , Обновлено: 13.02.2024

Вилка - один из наиболее распространенных кухонных инструментов. Она служит нам для еды, но мало кто задумывается о ее потенциале в других сферах. Посмотрите видео о 10 необычных применениях вилки, которые могут удивить вас своей функциональностью и помочь в решении различных задач — от открытия бутылок до создания уникальных декоративных элементов.

Автор ролика, который за сутки набрал более 4,4 млн просмотров утверждает, что вилка может пригодится для: