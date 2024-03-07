Роскосмос поделился уникальными фото из семейного архива Гагарина

📷 Фото

Опубликовано: 07.03.2024 10:48 , Обновлено: 07.03.2024

"Роскосмос" дал возможность читателям взглянуть на первого космонавта Юрия Гагарина глазами его близких, опубликовав уникальные кадры из семейного архива. На кадрах Гагарин запечатлен не только в привычном образе легенды советской космонавтики, но и в кругу семьи, со своей супругой Валентиной, с детьми и родителями.

Фотографии из Российского государственного архива научно-технической документации 7 марта опубликовали в официальном Telegram-канале госкорпорации “Роскосмос”.