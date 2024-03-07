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Роскосмос поделился уникальными фото из семейного архива Гагарина

Роскосмос поделился уникальными фото из семейного архива Гагарина
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📷 Фото

"Роскосмос" дал возможность читателям взглянуть на первого космонавта Юрия Гагарина глазами его близких, опубликовав уникальные кадры из семейного архива. На кадрах Гагарин запечатлен не только в привычном образе легенды советской космонавтики, но и в кругу семьи, со своей супругой Валентиной, с детьми и родителями.

Фотографии из Российского государственного архива научно-технической документации 7 марта опубликовали в официальном Telegram-канале госкорпорации “Роскосмос”.

“Для всей Земли Юрий Гагарин — Первый космонавт, символ времени, для страны — гордость и отражение русского народа. А для своих близких он прежде всего — дорогой сын, любящий муж, заботливый отец и верный друг”, - отметили в “Роскосмосе”.

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