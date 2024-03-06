В Минске лоб в лоб столкнулись Mazda и Volkswagen. Водителей и пассажиров увезли в больницу

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Опубликовано: 06.03.2024 10:10 , Обновлено: 06.03.2024

Рано утром в среду, 6 марта, в Минске на улице Тимирязева столкнулись два автомобиля. На место ДТП прибыли работники ГАИ и скорая.

По предварительной информации УГАИ ГУВД Минского горисполкома, около 7.40 на пресечении улицы Тимирязева и МКАД 20-летний водитель «Мазды» не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном».

Как видно на кадрах фото и видео, машины получили очень серьезные повреждения. Водителей и пассажиров обоих авто на скорой увезли в больницу.