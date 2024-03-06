Хвост из 1,5 тысячи фур. В Гродно показали очередь на литовской границе с высоты птичьего полета

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Опубликовано: 06.03.2024 09:52 , Обновлено: 06.03.2024

Появились видео и фото очереди из большегрузов, стоящих в ожидании на въезд в Литву в пункте пропуска «Бенякони» (с литовской стороны – «Шальчининкай»). Сколько всего машин ожидало на границе утром 6 марта?

Кадры с дрона опубликовали в ТГ-канале «Пул 4 регион». В пункте пропуска «Бенякони» по состоянию на 8:00 среды, 6 марта, стояло 820 фур. Это информация Государственного пограничного комитета (ГПК). В «Каменном Логе» («Мядининкай») на это время было 840 большегрузных машин. Кроме того, выезда из Беларуси ранним утром в среду здесь ожидали 120 легковых авто (на КПП «Бенякони» – 30).

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Таким образом, утром в среду, 6 марта, общая длина автомобильного хвоста по направлению в Литву на белорусской границе была больше 1800 единиц.

Напомним, Государственный таможенный комитет Беларуси 28 февраля сообщил о серьёзных изменениях в работе таможенных служб с 1 марта. Их связали с закрытием двух пунктов пропуска на границе с Литвой – КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка»).

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