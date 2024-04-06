"Хотя бы до 90 рублей" — Белорусы попросили мастера сделать цену дороже. Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.04.2024 14:31 , Обновлено: 06.04.2024

Один из белорусов опубликовал в TikTok собственные изделия из древесины, которые он выставил на продажу. Казалось бы, что тут такого? На ролике отчётливо видно 4 деревянных стула с высокой спинкой и... цена в 50 рублей за штуку. Пользователей такая стоимость возмутила.

В комментариях под видео, которое собрало более 400 тысяч просмотров, люди советовали мастеру “ценить свой труд” и “сделать хотя бы по 90 рублей”. Абсолютное большинство считало, что так дёшево продавать нельзя.

“Доведите до конечного результата (пропитка, лак) — и рублей по 120 будут как горячие пирожки разлетаться”, — посоветовал один из белорусов, на что автор ответил:

“Не все могут себе позволить стул за 120 рублей”.

Кто-то из пользователей призвал мастера ценить то, что он делает, а белорус ответил:

“Я ценю, но и с людей драть в три шкуры не хочу”.

Были, однако, и те, кто считал такую цену оправданной:

“А в чём прикол покупки? Отдать 50 рублей за изделие, потом ещё шлифовать день, купить пропитку, масло, и несколько дней ещё потратить. Не проще 90 рублей отдать за готовое изделие и не заморачиваться?”

Видео доступно по ссылке.

Ранее Telegraf.news писал, что один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, в котором показал белорусские продукты на полках Дубая. Казалось бы, экспорт никто не отменял, что здесь такого? Но автора удивили не сами продукты, а цены на них.

«Это экспорт, детка!» — Белорус показал цены на отечественные продукты в Дубае