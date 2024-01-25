Чем заменить яйца при приготовлении сырников? Эти 3 продукта улучшат вкус блюда

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Опубликовано: 25.01.2024 12:40 , Обновлено: 25.01.2024

При приготовлении сырников в качестве связующего ингредиента традиционно используют яйца. Но что делать, если их не оказалось под рукой или вы по какой-то причине решили от них отказаться? На самом деле, есть несколько альтернативных вариантов, которые не только придадут сырникам нужную консистенцию, но и улучшат вкус блюда.

[info_b]Сырники — отличный вариант завтрака, обеда или ужина. Они имеют нежную и мягкую текстуру, а также сладковатый вкус. Сырники богаты белком, кальцием и другими полезными питательными веществами, содержащимися в твороге. Они могут быть отличным источником энергии и помогут вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными.[/info_b]

Рецепт сырников довольно прост и не требует много времени или сложных ингредиентов. Вы можете легко приготовить их дома, даже если вы не опытный повар.

Согласно традиционному рецепту, вам понадобятся:

творог (жирностью 9%) - 400 г;

яйца - 1-2 шт.;

сахар - 3-4 ст. л.;

соль - 1 щепотка;

мука - 3 ст. л.;

масло растительное - для жарки.

Смешайте в миске творог, яйца, сахар и соль и тщательно перемешайте. Затем добавьте 2 ст.л. муки с горкой и снова перемешайте. Сформируйте шарики, обваляйте в муке и выложите на разогретую сковороду. Поджарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Однако, что делать, если дома вдруг не оказалось яиц, или вы не хотите их использовать? Все очень просто, их можно легко заменить тремя продуктами на выбор.

Овсянка

Можно использовать как овсяную муку, так и перемолотые овсяные хлопья. Дело в том, что этот продукт прекрасно справится со связыванием остальных ингредиентов сырников.

Кроме того, блюдо станет не просто вкусным, но еще и более полезным.

[info_b]К слову, если вы используете овсянку, мука вам не понадобится.[/info_b]

На 100 г творога нужно примерно 20 г овсяной муки. То есть, на 400 г творога — 80 г овсянки.

Манная крупа

Манка придаст сырникам более легкую, воздушную текстуру, а также гарантирует, что они сохранят свою форму как во время жарки, так и после остывания, что может быть сложно достичь даже при добавлении яиц.

На 100 грамм творога понадобится 1 ст.л. манки; на 400 грамм творога — 4 ст.л. манки.

[info_b]Если вы решили заменить яйца манкой, то пшеничную муку также можно не использовать.[/info_b]

Банан

Еще один отличный вариант — использовать вместо яиц банан. Отлично подойдет тот, что уже даже немного переспел. Просто разомните плод и смешайте с остальными ингредиентами.

Сырники с бананом получатся невероятно легкими и вкусными.

На 400 грамм творога необходим один средний фрукт.

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