Появилось видео, как сбили ракету над пляжем в Севастополе, из-за чего пострадали 153 отдыхающих

🎥 Видео

Опубликовано: 25.06.2024 15:49 , Обновлено: 25.06.2024

В Сети появилось видео момента падения обломков сбитой ракеты ATACMS в небе над Севастополем в аннексированном Россией Крыму. В результате от осколков сбитого ракетного снаряда на пляже Учкуевка пострадало, согласно последним данным, не менее 153 человека, четверо погибли, в том числе, два ребёнка.

На видео, опубликованном местным Telegram-каналом “Комсомольская правда - Севастополь”, видно, как отдыхающие разбегаются уже после того, как с неба на них начинают падать обломки сбитой ракеты.

Ранее в местных пабликах местные жители жаловались на не сработавшую вовремя систему оповещения о ракетной опасности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после ЧП в Севастополе в российском информационном пространстве стали активно обсуждать тему закрытия курортов в Крыму в сезоне лето-2024. Мнения на этот счёт разделились. Не все верят, что это возможно, как по экономическим, так и по политическим причинам. А тем временем, в Украине хранят молчание насчёт взрыва ракеты над пляжем под Севастополем. Зато раньше обещали “жаркий курортный сезон”.

Отменят ли курортный сезон в Крыму? Собрали, что говорят в России о жертвах среди отдыхающих и прогнозах на будущее