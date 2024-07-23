"Весь урожай побило за 15 минут" – Белорусы показали последствия града в июле под Бобруйском

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2024 08:45 , Обновлено: 23.07.2024

В понедельник, 22 июля, Бобруйский район Могилёвской области накрыло грозовым фронтом, последствиями которого стал непродолжительный, но разрушительный по своим последствиям град. Местные жители поделились в соцсетях видео и фото того, во что превратились их огороды за считанные минуты.

Так, в деревне Величково Бобруйского района размер градин достигал размера спичечного коробка. Одна из местных жительниц поделилась фото.

По её словам, несмотря на непродолжительность аномальных осадков, ущерб хозяйству они принесли немалый.

“Весь урожай побило за 15 минут”, – признала женщина и показала видео последствий.

Другой пользователь TikTok также под Бобруском снял на видео целые сугробы, которые насыпало градом.

Ранее Telegraf.news рассказал, что днём 22 июля в Telegram появились видео, на которых показали “заснеженные” трассы в Гомельской и Могилевской областях 22 июля. Судя по всему, это “покрывало” из мелкого града или же смесь града с другими осадками.

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