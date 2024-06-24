Сколько можно заработать на лисичках? Белорусы озвучили цены в регионах в конце июня

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Опубликовано: 24.06.2024 08:36 , Обновлено: 07.07.2024

Для увлечённых "тихой охотой" белорусов сезон сбора лисичек - не только хобби, но и возможность заработать. В TikТok появилось видео, под которым жители регионов озвучили цену за лисички в заготовительных пунктах на конец июня. Посмотрели, где заплатят за кило больше всего, а в каких районах принимают "за копейки".

Один из пользователей TikTok поинтересовался у комментаторов стоимостью килограмма лисичек в различных регионах. Белорусы оставили под видео свыше 100 комментариев, где и рассказали о расценках.

Меньше всего готовы платить за лисички белорусам в пострадавших от Чернобыльской катастрофы регионах. Так, в Лоевском и Брагинском районах под Гомелем ценник за кило - 4 рубля. В Ельском районе - 5 рублей. В то же время стоимость лисичках в незагрязнённых районах выше. Например, в Калинковичах можно сдать килограмм лисичек за 10 рублей, после дождя - за 9. Под Рогочёвом лисички сдают за 6 рублей. В Речице и Лельчицком районе и Мозыре - по 7 рублей. Под Житковичами, в Петриковском и Октябрьском районах и в Хойниках - 8 рублей. В Светлогорске от 8 до 8,50 рублей, а в Добруше и Жлобине по 10 рублей за килограмм.

В Гродненской области ценник 10 рублей за килограмм, но не везде. Так, в Ошмянах заплатят 8 рублей, в Слониме - 9 рублей. В Дятлове, Новогрудке, Лиде - 10 рублей, в Островце - по 11 рублей. В самом Гродно - 12 рублей.

На Брестчине цена также колеблется. В среднем по области лисички принимают по 10-12 рублей. Но есть районы, в которых можно “продешевить” Так, в Столине заготовительные пункты принимают лисички всего лишь за 5 рублей. В Телеханах - 6 рублей. Под Кобрином можно сдать по 6 рублей, а где-то и по 10.

Под Минском цена тоже варьируется. В Воложине белорусам, собравшим килограмм лисичек, предлагают сдать их за 8 рублей. В Вилейском районе цена варьируется ощутимо. В районе платят 8 рублей за кило, в самой Вилейке - 11 рублей. В Слуцке - 9 рублей, В Любани, Стародорожском и Логойском районах - 10 рублей за кило.

На Могилевщине цена за кило лисичек также разнится. В Славгороде мокрые “радиационные” грибы примут за 4 рубля, чистые - за 7 рублей. В Чечевичах под Быховом 9,50 рублей. В Глубоком сдают по 10 рублей. В Кличеве - 12 рублей за кило. Некоторые жители Могилевщины говорят, что можно найти места, где принимают и за рекордные 14 рублей, но где именно, не уточняют.

Под Полоцком и Рассонами в Витебской области грибники зарабатывают на лисичках, сдавая их по 10 рублей за кило.

Ранее Telegraf.news писал о том, что во второй половине июня, после серии сильных ливней с грозами на фоне начавшегося потепления, пришедшего на смену холодным фронтам, белорусы сообщили о том, что в лесах, наконец, “проснулась” грибница таких “благородных” грибов, как боровики и подосиновики. Грибники охотно делятся в соцсетях своими лесными “уловами”. Посмотрели, где белорусам удаётся набрать полные корзинки.

Белые лисички, «подосиновиковый рай» и боровики. Белорусы рассказали, где грибница «проснулась» после ливней