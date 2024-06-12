"Храни всех Господь" — Гомельчане поделились кадрами урагана, который валил деревья и затапливал улицы

🎥 Видео

Опубликовано: 12.06.2024 08:41 , Обновлено: 12.06.2024

Во вторник после обеда, 11 июня, юго-восток Беларуси знатно подтопило: улицы Гомеля превратились в реки, затрудняя тем самым движение транспорта и пешеходов. Кое-где падали деревья, а коммунальные службы не успевали справляться с действиями стихии. Городские автобусы превратились в плавучие корабли — всё это запечатлели на видео горожане.

По информации Гомельского горисполкома, по состоянию на 17:00 скоплений дождевой воды не было, на всех участках дорог движение общественного транспорта осуществлялось в штатном режиме, передало информагентство “БелТА”.

“Храни всех Господь. Ангела-хранителя всем на дорогах!” — написала в соцсетях одна из женщин. Другая добавила:

“Когда я говорила, что хочу на море, я не это имела в виду…”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AZizGsudcYs&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fauto.onliner.by%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

Ранее МЧС предупреждало белорусов о “неблагоприятном метеорологическом явлении”: во вторник ночью, 11 июня, на большей части Республики ожидались грозы. Повезло лишь Гродненской области: там, в отличие от других регионов, сохранился жёлтый уровень опасности. Однако уже с 16 июня синоптики заверили, что “регион переориентируется” и белорусов снова ждёт жара до +30°С.

МЧС объявило оранжевый уровень опасности из-за гроз в 5 областях Беларуси. Когда придёт жара и +30°С?