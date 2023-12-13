Обязательно сделайте это после покупки “Рождественской звезды”. Иначе она потеряет листья

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Опубликовано: 13.12.2023 11:57 , Обновлено: 13.12.2023

Пуансеттия — необычайно красивое растение, которое также называют “Вифлеемской” или “Рождественской звездой”. Оно прекрасно подходит для украшения дома в новогодние праздники. Но если вы хотите наслаждаться его видом долгое время, необходимо сделать одну вещь. Без этого пуансеттия начнет терять листья.

Некоторые шаги нужно предпринять еще во время покупки растения. Внимательно осмотрите пуансеттию. У здоровой “Вифлеемской звезды” должны быть полностью окрашенные красные цветы и крепкие зеленые листья. Пожелтение или неравномерное окрашивание листьев - повод для беспокойства. Не забудьте также проверить растение на наличие вредителей.

Температура

Помните, что “Рождественская звезда” чувствительна к низким температурам. Если вы заморозите ее при транспортировке домой, то не сможете долго ею наслаждаться. Скорее всего, листья быстро опадут. Чтобы этого не произошло, заверните растение в бумагу и постарайтесь не держать его на холоде слишком долго. Выбирайте автомобиль или общественный транспорт, а не ходите с пуансеттией пешком.

Придя домой, не разворачивайте ее сразу. Дайте растению время привыкнуть к новым условиям. Вифлеемская звезда лучше всего чувствует себя при температуре 12-22 градуса, постарайтесь обеспечить ей такую температуру. В противном случае листья также пожелтеют и опадут. Место рядом с радиатором или протекающим окном - не лучший выбор.

Также убедитесь, что растение получает достаточное количество солнечного света. “Вифлеемская звезда” любит светлые места, но не выставляйте ее под прямые солнечные лучи.

Полив

Кроме того важен правильный полив также важен. Цветущая “Рождественская звезда” требует достаточно много влаги - почва должна быть постоянно влажной. Кроме того, поливать пуансеттию рекомендую дважды в неделю “сверху” (в период цветения и роста растения можно вносить удобрения - раз в две недели во время полива).

После цветения растение переживает период покоя, в этом случае поливать растение следует реже - раз в неделю.

Если вы хотите оставить пуансеттию еще на один сезон, поливайте ее чаще весной (после обрезки стеблей и пересадки).

Ранее Телеграф писал, что если вы не разбираетесь в растениях, то это не беда. Ведь в каждом садовом магазине вы найдете растение, которое прощает многие ошибки в уходе. Да, речь идет о кактусе. Но даже это пустынное растение, не требующее много влаги, может засохнуть. Когда его нужно поливать?

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