Как подвязать томаты, чтобы не убить урожай. Эту ошибку допускают многие

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Опубликовано: 28.06.2023 12:42 , Обновлено: 17.08.2023

Все больше людей решают выращивать собственные помидоры, но не все знают, как правильно подвязывать растения. Правильно закрепив побеги, вы снизите риск их загнивания или развития болезней, сделаете их менее доступными для насекомых и вредителей, облегчите себе доступ ко всем частям томата во время обрезки и сбора урожая.

Как правильно подвязывать помидоры?

Первым делом необходимо определить, какие помидоры вы выращиваете на своем участке или в своем саду.

Самоплодные помидоры вырастают максимум до 90 см, выпускают много листьев и в короткие сроки плодоносят. Они дают много фруктов и, как правило, более продуктивны. Это сорта, которые можно выращивать на небольших площадях, а главное, они не требуют подвязывания . К ним относятся популярные томаты черри и карликовые помидоры.

. К ним относятся популярные томаты черри и карликовые помидоры. Индетерминантные томаты плодоносят все лето, причем собранные с куста плоды чаще всего очень крупные. Из-за этого растение требует подвязки и подвязывания , чтобы долгое время давать вкусные помидоры.

Второй шаг – выбор между подвязкой томатов на специальной опоре или кольях.

Каждый из методов имеет свои преимущества. Кольцевая опора рекомендуется в первую очередь для выращивания самоопыляющихся томатов, которым иногда требуется опора.

Подпорки для томатов лучше всего подходят для высокорослых растений и тех сортов, которые обильно плодоносят. Подпорки могут быть сделаны из дерева, металла, пластика или бамбука. Чем тяжелее растение, тем более прочная опора ему нужна.

Пошаговый процесс подвязки томатов

Начинать подвязку томатов лучше всего в июне, когда растения еще не чрезмерно разрослись.

Вставьте выбранный кол на глубину не менее 30 см, желательно с северной стороны и на расстоянии нескольких см от растения.

Для подвязывания помидоров лучше всего подходят куски полиэтиленовой пленки, широкая бечевка и старые колготки. Слишком тонкая веревка может повредить побеги растения. Как раз эту ошибку допускают многие огородники.

Лучше всего подвязывать помидоры в форме восьмерки. Веревка должна иметь форму восьмерки и охватывать колышек с одной стороны и стебель с другой. Помните, что подвязывать нужно довольно свободно, чтобы по мере роста растения бечевка не ограничивала его рост.

Веревка должна иметь форму восьмерки и охватывать колышек с одной стороны и стебель с другой. Помните, что подвязывать нужно довольно свободно, чтобы по мере роста растения бечевка не ограничивала его рост. Каждая завязь должна находиться на расстоянии 20 см от предыдущей.

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