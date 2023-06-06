Что делать, если пожелтели листья огурцов? Поможет аптечное средство за 75 копеек

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Опубликовано: 06.06.2023 16:04 , Обновлено: 06.06.2023

Пожелтевшие листья огурцов — плохой знак. Чтобы спасти растения и потом получить хороший урожай, нужно действовать очень быстро. К счастью, есть простое домашнее средство. Для его приготовления вам понадобится всего лишь один копеечный продукт, который есть в любой аптеке.

Почему листья огурцов желтеют?

Огурцы довольно нежные, из-за чего им угрожают бактериальные и грибковые заболевания. Необходимо использовать удобрения и опрыскивания, которые укрепят корни и сделают растения устойчивыми к деятельности микробов.

Если листья начали желтеть, это говорит о том, что что-то пошло не так. Желтый цвет может означать, что огурцы подверглись нападению микробов.

Как спасти огурцы, если их листья пожелтели?

Конечно, вы можете купить готовый препарат от пожелтевших листьев огурцов. Однако есть простое домашнее средство для решения этой проблемы.

Используйте перекись водорода, которая в Беларуси стоит относительно дешево. Так, 40 мл раствора стоит максимум 75 копеек. 100 мл — до 1,46 BYN.

Перекись благотворно влияет на фрукты и овощи, в том числе на огурцы. Все благодаря его дезинфицирующим свойствам, из-за которых быстро исчезают бактерии и грибки.

Подготовить раствор очень просто: смешайте 20 мл перекиси с 1 л воды.

Но сначала вам нужно удалить желтые листья, чтобы предотвратить распространение болезни. Затем подготовленный раствор перелейте в пульверизатор и распылите на огурцы.

Повторяйте лечение 2 раза в неделю. Делайте это ранним утром, вечером или в пасмурный день. В противном случае перекись водорода в сочетании с сильным солнцем сожжет листья.

Вы также можете использовать эту смесь профилактически (опрыскивать раз в неделю) или использовать для полива растений.

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