Как отпугнуть вредителей от помидоров? Посадите рядом эти цветы
Выращивание помидоров — довольно сложное занятие. В любой момент что-то может пойти не так. Например, на растение могут напасть различные вредители — тля, жуки, клещи, клопы и т.д. Однако опытные огородники знают, как их отпугнуть. Нужно всего лишь посадить рядом определенные цветы.
По словам экспертов, помидоры любят компаньонов, поэтому лучше всего выращивать их с такими растениями, как:
- базилик;
- настурция;
- бархатцы.
Именно эти дружелюбные соседи помогают отпугивать вредителей. А бонусом вы получите улучшенный вкус ваших томатов.
При этом стоит избегать сажать эти растения слишком близко к картофелю.
Как приготовить раствор от вредителей?
К слову, также в домашних вы можете подготовить специальный раствор. Просто смешайте немного воды, средства для мытья посуды и немного масла нима (маргозы).
Как получить богатый урожай томатов? Каждый белорус должен потратить 10 копеек уже сейчас
Рассада помидоров уже давно посажена во всех белорусских теплицах, растет и ждёт своего часа. Однако не все знают, что для обильного урожая растениям нужна очень простая и дешёвая подкормка уже сейчас.
Как получить богатый урожай томатов? Каждый белорус должен потратить 10 копеек уже сейчас