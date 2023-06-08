Как отпугнуть вредителей от помидоров? Посадите рядом эти цветы

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Опубликовано: 08.06.2023 14:26 , Обновлено: 17.08.2023

Выращивание помидоров — довольно сложное занятие. В любой момент что-то может пойти не так. Например, на растение могут напасть различные вредители — тля, жуки, клещи, клопы и т.д. Однако опытные огородники знают, как их отпугнуть. Нужно всего лишь посадить рядом определенные цветы.

По словам экспертов, помидоры любят компаньонов, поэтому лучше всего выращивать их с такими растениями, как:

базилик;

настурция;

бархатцы.

Именно эти дружелюбные соседи помогают отпугивать вредителей. А бонусом вы получите улучшенный вкус ваших томатов.

При этом стоит избегать сажать эти растения слишком близко к картофелю.

Как приготовить раствор от вредителей?

К слову, также в домашних вы можете подготовить специальный раствор. Просто смешайте немного воды, средства для мытья посуды и немного масла нима (маргозы).

Как получить богатый урожай томатов? Каждый белорус должен потратить 10 копеек уже сейчас

Рассада помидоров уже давно посажена во всех белорусских теплицах, растет и ждёт своего часа. Однако не все знают, что для обильного урожая растениям нужна очень простая и дешёвая подкормка уже сейчас.

Как получить богатый урожай томатов? Каждый белорус должен потратить 10 копеек уже сейчас