Почему огород нужно поливать после дождя? А когда лучше: вечером или утром? Эксперты рассказали

Опубликовано: 23.05.2023 17:19 , Обновлено: 23.05.2023

После месяцев напряженной работы последнее, чего хотят садоводы, это чтобы растения погибли в летнюю жару. Специалисты назвали лучшее время для полива садовых растений.

Слишком много или слишком мало воды может нанести ущерб здоровью растений, но садоводы должны обращать внимание не только на частоту полива. По мнению специалистов, не менее важно и время суток, в которое растения поливают, пишет express.co.uk.

В какое время суток лучше всего поливать растения?

Специалисты советуют поливать растения утром.

Очевидно, что в ранние часы дня намного прохладнее, поэтому у воды больше шансов творить чудеса, не испаряясь от дневной жары. Это гарантирует, что вода попадет к корням, помогая растению оставаться гидратированным, - говорят садоводы.

Это значит, что у растений есть запас воды, который они могут использовать в течение дня, чтобы они не пересохли.

Если же утренний полив не вписывается в ваш график, то ранний вечер - следующий лучший вариант - но только после того, как пик солнечной активности пройдет. Единственным недостатком полива вечером является то, что влажные листья и почва могут обеспечить идеальные условия для плесени, которые, в свою очередь, поощряют слизней и улиток.

Как проверить, нужна ли растениям вода?

Садовые растения могут страдать, когда почва высыхает, но также они страдают, если корни в воде и не получают достаточного количества кислорода.

В жаркий, ветреный день поверхность почвы может казаться сухой, но под ней почва влажная, поэтому важно выполнить быструю проверку, чтобы убедиться, что растение не переувлажнено.

Вставьте деревянную палочку на несколько сантиметров в почву, вытащите и проверьте. Влажная почва будет прилипать, но если палочка выйдет чистой, то почва сухая, и пора поливать.

Нужно ли поливать растения после дождя?

Что касается того, следует ли поливать растения после дождя, ученые говорят: «Лучшее время для полива растений — после дождя, когда почва смягчится и станет более восприимчивой к хорошему замачиванию».

Эксперты добавили: «Дополнительная вода после ливня пополняет количество осадков, поэтому она может проникать глубже в почву. Это отличный способ накопить влагу вокруг корней растений».

Чтобы помочь растениям сохранить влагу, клумбы можно покрыть обогащенным компостом без коры или торфа.

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