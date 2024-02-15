Что означает F1 на упаковке семян? Разобрались в различных маркировках

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Опубликовано: 15.02.2024 09:01 , Обновлено: 13.02.2024

На упаковках семян овощей и цветов есть различная информация, часто непонятная для нас. Поэтому стоит заранее разобраться, что они означают. Что такое F1, annual, everlasting и другое? Как выбрать качественные в магазине?

Февраль — время, когда на огороде и в саду работы мало. Поэтому можно использовать это время для планирования. После того, как вы выбрали виды и сорта овощей и цветов, которые хотите посадить в этом году, стоит заранее купить их семена. Тем более что сейчас в белорусских магазинах выбор самый большой.

На пакетиках с семенами, как правило, должна содержаться следующая информация:

название растения;

фото;

наименование производителя и компании, упаковывающей семена;

информация о дате посева, дате цветения (для цветов), дате сбора урожая (для овощей), размере растения и сроке годности (этот параметр необходимо проверять, поскольку со временем семена теряют свою способность и силу всхожести).

Приобретая семена, проверьте, не превышен ли срок годности – на упаковке указана дата, к которой их следует сеять.

Не покупайте семена в поврежденной или влажной упаковке, а также те, которые в торговой точке подвергались воздействию солнечных лучей.

Что такое F1 на пачке с семенами?

На самом деле F1 обозначает, что в пачке гибридный сорт — искусственно скрещенные сорта двух лучших представителей культур. Гибриды, как правило, более устойчивы к болезням, более ровные по окраске, внешнему виду и превосходят «материнские» растения по скороспелости и урожайности.

Буква F появилась от латинского слова «дети» – filii, а цифра 1 обозначает номер поколения.

[info_b]Кстати, семена с таких растений не собирают. Обычно они не повторяют характеристики материнского растения.[/info_b]

Иногда к маркировке F1 добавляют латинские буквы. Они означают устойчивость растения к конкретному заболеванию.

А — Альтернариоз (сухая черная пятнистость листьев томатов и огурцов).

С — Кладоспориоз (бурая (оливковая) пятнистость).

F — Фузариозное увядание томатов и огурцов.

FF — Фузариозное увядание томатов и огурцов (1 и 2 расы).

FFF — Фузариозное увядание томатов и огурцов ниях).

N — Нематоды (черви, паразитирующие на растениях).

P — Фитофтороз (распространенная грибковая болезнь, для которой характерны стремительное течение, быстрое распространение и высокий процент гибели зараженных растений).

St — Серая пятнистость листьев.

T (Tm) — Вирус табачной мозаики (нарушает процесс фотосинтеза и разрушает хлорофилл из-за чего листья покрываются мозаичными разводами и бугорками, появляются темно-зеленые, светло-зеленые и желтые пятна).

TSWV — Вирус пятнистого увядания (бронзовость, приводящая к деформации листьев и плодов с последующим увяданием растения).

V — Вертициллезное увядание.

Другая маркировка

Также стоит знать и о других отметках. Например, на английском языке:

Кроме того, на упаковках может быть написано:

MIX - обозначает смесь семян одного вида, отличающихся, например, цветом цветка, или это может быть смесь семян нескольких видов, но схожих по назначению.

- обозначает смесь семян одного вида, отличающихся, например, цветом цветка, или это может быть смесь семян нескольких видов, но схожих по назначению. Обработанные семена - семена, которые были посыпаны химическими препаратами для защиты растений, состав и класс токсичности обработки должны быть указаны на упаковке.

- семена, которые были посыпаны химическими препаратами для защиты растений, состав и класс токсичности обработки должны быть указаны на упаковке. Инкрустированные семена - семена, которые покрыты специальным покрытием из смеси минеральных и органических веществ.

- семена, которые покрыты специальным покрытием из смеси минеральных и органических веществ. Дражированные семена - посевной материал, покрытый оболочкой, содержащей средства защиты растений и удобрения.

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