Когда белорусам нужно успеть посеять горох? Не забудьте эти важные правила, чтобы получить отличный урожай

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Опубликовано: 03.04.2024 11:14 , Обновлено: 28.04.2024

Зеленый горох - популярный овощ, который можно встретить на многих домашних огородах. Это ценный источник фолиевой кислоты, клетчатки и витаминов А, С, К и группы В. Его следует включать в рацион каждого человека. Выращивать зеленый горошек несложно, а многие сорта оригинально украшают овощные грядки. Как посеять, вырастить и когда собирать урожай этого овоща?

Лучший сорта гороха

Прежде чем приступить к выращиванию, стоит узнать, какие существуют сорта полевого гороха. Эти знания позволят вам выбрать растение, максимально соответствующее вашим ожиданиям и возможностям выращивания. Какие сорта являются лучшими?

Горох “Чудо Кельведона”

Это ранний сорт лущильного гороха. Его вегетационный период составляет от 70 до 80 дней. В высоту он достигает от 45 до 65 см. Стручки слегка изогнуты, в каждом стручке от 6 до 8 семян.

Горох “Телефон”

Это поздний сорт гороха. Вегетационный период составляет от 85 до 100 дней. В высоту он вырастает от 150 до 200 см. В одном стручке может содержаться от 6 до 8 семян.

Горох “Амброзия”

Очень ранний сорт сладкого гороха. Его вегетационный период составляет 65 дней. Он вырастает до 80 см в высоту. Стручки этого сорта содержат от 3 до 12 семян с очень сладким вкусом.

Горох “Нефрит”

Сорт лущильного гороха “Нефрит” - среднеранний сорт. Вегетационный период составляет около 75 дней. Его сеянцы вырастают высотой от 55 до 65 см. В одном стручке этого сорта содержится 7-8 семян.

Горох “Иловецкий”

Сладкий горошек “Иловецкий” - среднеранний сорт. Его вегетационный период составляет 75-80 дней. Высота растения достигает 75 см. Стручки небольшие, до 8 см в длину, содержат до 7 семян. Этот сорт можно есть прямо из стручка.

Горох “Валор”

“Валор” - среднеранний сорт гороха, вегетационный период которого составляет около 78 дней. Он вырастает до 90 см в высоту. В одном стручке может быть от 6 до 8 семян.

Горох “Метеор Джекановский”

Среднеранний лущильный сорт гороха, вырастающий до 60 см в высоту. Вегетационный период сорта длится от 80 до 85 дней. В каждом стручке от 7 до 9 семян.

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Как вырастить горох?

Ключ к выращиванию полевого гороха - правильный уход. Чтобы получить хороший урожай, необходимо обеспечить его всходам подходящий участок или субстрат. Также важны сроки посева, внесения удобрений и сбора урожая.

Когда сеять горох?

Горох следует сеять с середины марта до конца апреля. Его семена могут прорастать уже при температуре около 4 градусов Цельсия. Кроме того, его всходы устойчивы к заморозкам. Поэтому столь ранний срок посева не угрожает урожаю. Его высевают на третий год после внесения удобрений.

[info_b]Согласно лунному календарю, благоприятными днями для посева гороха являются:

1-6 апреля;

26-30 апреля. [/info_b]

Место

Место для гороха должно быть солнечным и теплым. Большое количество солнечного света ускоряет цветение и созревание семян. Поэтому важно высевать растение в то время, когда день короче и развитие всходов не будет слишком быстрым. Это может ухудшить вкус урожая.

Почва

Горох лучше всего растет на хорошо дренированной и влажной почве. Ее pH должен быть слабокислым или нейтральным. Поэтому значение pH должно находиться в пределах от 6,5 до 7,2. Почва также должна быть гумусной и богатой кальцием.

Полив

Поливайте горох как можно чаще, чтобы почва была постоянно влажной. Хорошим способом будет полив, когда вы заметите, что почва пересохла. Это позволит избежать переувлажнения рассады, что может привести к корневой гнили. Во время прорастания и цветения гороха можно поливать его более обильно.

Удобрение

Горох не нуждается в интенсивных подкормках, так как он не требователен к питательным веществам. Кроме того, у растения хорошо развита корневая система, поэтому большую часть питания оно может получать из почвы.

Уборка гороха

Полевой горох обычно собирают в июне-июле. Однако сроки могут варьироваться в зависимости от выращиваемого сорта гороха. Горох в оболочке следует собирать, когда стручки наполнятся семенами. А сахарный горох - когда стручок уже пророс, но семена еще не созрели.

Болезни и вредители, поражающие горох

Горох часто поражается грибковыми заболеваниями. К наиболее распространенным из них относится мучнистая роса . Это заболевание проявляется в виде белого мучнистого налета на проростках.

Когда мы видим на горохе коричневые пятна с темной каймой, мы должны знать, что растение поражено болезнью под названием аскохитоз.

Последнее заболевание, наиболее часто поражающее горох, - фузариозное увядание . Как и следует из названия, его симптомом является увядание растения и нарушение его развития.

Помимо болезней, горох подвержен нападению вредителей. Самый распространенный - гороховая тля , которая поражает растение целыми колониями. Они встречаются на листьях, побегах, цветках и стручках. Симптомом нападения является замедление роста и деформация растения.

Вторым по распространенности вредителем гороха является стручковая плодожорка . Взрослая особь откладывает на растение яйца, из которых впоследствии вылупляются гусеницы. Они начинают обгладывать стручки, семена и цветы.

Гороховый жук также может питаться горохом, откладывая яйца в цветочные бутоны. Его личинки питаются ими, что приводит к аномальному развитию стручков. Когда они вырастают из поврежденных цветков, они становятся намного меньше и скручиваются. Они также могут питаться внутри стручков, поедая семена.

Последний из вредителей, питающихся горохом, - гороховый стручковый жук . Личинка этого жука развивается внутри гороховых стручков, повреждая семена. Его нападение можно распознать, прежде всего, по небольшим отверстиям в семенах.

Что посадить рядом с горохом?

Вместе с горохом можно высаживать овощи семейства Брассика. Именно в их компании мы можем рассчитывать на лучший рост рассады и самый высокий урожай. Эти растения вырабатывают вещества, отпугивающие вредителей. Это позволяет им расти в безопасности.

Поэтому хорошими соседями для гороха будут такие овощи, как:

брюссельская капуста;

цветная капуста;

свекла;

латук;

репа;

морковь;

шпинат.

Рядом с этой культурой также можно посадить плодовые кустарники, например, клубнику или землянику.

Выращивая горох, стоит посадить рядом с ним травы. Они обладают характерными ароматами, которые будут успешно отпугивать вредителей. В то же время они привлекут насекомых-опылителей, что повысит урожайность гороха. Кроме того, травы могут придать семенам неповторимый аромат. Из них лучше всего подходят мята, ромашка, шалфей и тмин.

Посаженные рядом с горохом настурции и ноготки также могут защитить от нападения вредителей. Их отличает способность отпугивать насекомых-кормильцев. Таким образом, они защитят урожай.

Что не стоит сажать рядом с горохом?

Луковичные овощи, такие как чеснок, лук, шнитт-лук, порей и другие, не следует сажать рядом с горохом. Эти растения выделяют вещества, которые негативно влияют на рост гороха. В результате такое соседство может погубить молодые всходы.

Угрозу для урожая может представлять посадка рядом с горохом овощей, поражаемых теми же болезнями. К этой группе относятся фасоль и бобы. Эти культуры категорически нельзя выращивать вместе, их следует держать на большом расстоянии друг от друга.

Горох также плохо отреагирует, если его посадить рядом с цветами семейства лютиковых. Они вырабатывают под землей вещества, которые негативно влияют на развитие, рост и закладку семян гороха. Поэтому избегайте близкого выращивания падубов, орхидей, пасленовых и анемонов.

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