Больше часов иностранного? Минобразования утвердило 5 новых факультативов для белорусских школьников

Опубликовано: 11.07.2024 20:14 , Обновлено: 12.07.2024

Министерство образования Беларуси своим постановлением № 75 от 21 июня 2024 года утвердило учебные программы новых факультативов для школьников. Допзанятия с начала учебного года появятся как у учащихся младших классов, так и у старшеклассников. Часть факультативов - по иностранным языкам.

Так, для третьеклассников и четвероклассников Минобразования ввело факультативные занятия “Когда учиться легко. В мире знания и познания” и “Когда учиться легко. В мире культуры”. Также для учеников 4-х классов - “Когда учиться легко. В мире общения» (английский, немецкий, французский, испанский, китайский язык)”.

Больше часов иностранного языка появится также у восьмиклассников и девятиклассников. Им предложат факультативы «Культура иноязычного речевого общения» (английский, немецкий, французский, испанский, китайский язык). А у учащихся 10-х и 11-х классов появится возможность изучать межкультурное взаимодействие на иностранном языке (тот же набор языков).

Так, на дополнительных занятиях “Когда учиться легко. В мире знания и познания” младшеклассников будут учить логически и творчески мыслить, работать с текстом и информацией, общаться и сотрудничать, познавать и развивать себя и не только.

Факультатив “Когда учиться легко. В мире культуры” включает три модуля:

“Мир белорусов”,

“Родное слово”,

“В гармонии с окружающим миром”.

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В первом модуле ребятам предложат изучить традиционный белорусский быт, природу страны, культуру и не только. Акцент в модуле “Родное слово” - на пословицах, поговорках, фразеологизмах. А в третьем модуле школьники изучат правила поведения, формулы этикета, взаимодействие с природой.

На факультативе “Когда учиться легко. В мире общения” с иностранными языками младшеклассникам Минобразования предложило следующие темы:

“Семья и друзья”. “Дом и квартира”. “Праздники”. “Выходной день”. “Времена года”. “Животные”. “Продукты питания”. И не только.

В Минобразования утвердили новые школьные факультативы. Какие?

Каждую неделю - одно занятие. Школьники будут делать проекты по этим темам, презентовать их своим одноклассникам, используя в том числе компьютерные приложения.

А что с иностранными языками?

Восьмиклассники и девятиклассники на «Культуре иноязычного речевого общения» будут совершенствовать свое владение иностранным языком. Ребятам предложат изучить секреты эффективного общения на иностранном языке, формулы вежливости, комплименты, поздравления, корректное выражение своих мыслей, эмоций и не только. Здесь тоже предусмотрены проекты.

Любопытно, что школьники на этих допзанятиях также будут знакомиться с народным творчеством стран изучаемого иностранного языка, национальной музыкой, танцами, костюмами, культурой в целом. К слову, культуру Беларуси рассмотрят тоже. Эти факультативы - тоже раз в неделю.

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А десятиклассников и одиннадцатиклассников на факультативе “Межкультурное взаимодействие на иностранном языке” будут учить культуре публичного выступления на иностранном языке, взаимодействию с аудиторией, синтезу информации, коммуникативному поведению и не только. Вконце - конкурсная презентация публичного выступления.

Вторая часть факультативной программы, как и для восьмиклассников и девятиклассников, посвящена Беларуси. И тоже одно допзанятие в неделю.

Фото иллюстративное: Sputnik

[info_b]Подробно с программами всех факультативных занятий можно ознакомиться в тексте постановления Минобразования, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о еще одном новом факультативе для белорусских старшеклассников. Им с нового учебного года предложат изучить “Введение в медицинскую профессию”. Любопытно, что занятия включают экскурсии по различным медучреждениям страны, аптекам и станциям скорой помощи.

Минобразования решило ввести новый факультатив для белорусских старшеклассников. Чему научат?