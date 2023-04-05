Аттестат белорусских школьников изменили в 2023 году. Вот какие 18 предметов войдут в средний балл
В 2023 году белорусским выпускникам школ будут выдавать немного другие аттестаты о среднем образовании. Ведь министр образования Андрей Иванец утвердил новые образцы документов. Рассказываем, отметки по каким предметам входят в средний балл теперь, и как будут оценивать поведение учеников.
Так, согласно постановлению Министерства образования №274 от 19 августа 2022 года, в аттестате 11-классников должны быть отметки по следующим 18 предметам:
- белорусскому языку;
- белорусской литературе;
- русскому языку;
- русской литературе;
- иностранному языку;
- математике;
- физике;
- информатике;
- астрономии;
- биологии;
- химии;
- истории Беларуси;
- всемирной истории;
- обществоведению;
- географии;
- трудовому обучению;
- физической культуре;
- медицинской и допризывной подготовке.
[info_b] Как высчитывают средний балл? Это по сути сумма всех оценок, разделенная на их количество (в данном случае на 18). При этом средний балл высчитывают с точностью до десятых долей единицы. Например, если сумма всех оценок составляет 153, то средний балл аттестата будет 153:18=8,5.[/info_b]
Одно из главных изменений — в новом аттестате убрали графу «Черчение» и добавили «Трудовое обучение».
Если у ученика нет оценки по физкультуре, а написано просто «зачтено», тогда средний балл высчитывают без этого предмета. Сумму оценок делят на 17.
Также в документе о среднем образовании могут указывать и те дисциплины, которые школьники изучали на повышенном уровне, и даже факультативы. Однако отметки по ним не выставляют.
Как оценивают поведение выпускника?
В Инструкции о порядке заполнения документов об образовании, утвержденной в постановлении, также прописано, какие отметки ставить напротив графы «Поведение». Их всего три, и они не числовые. Поведение может быть «примерным», «удовлетворительным» и «неудовлетворительным».
Для оценки учитывают:
- гражданственность;
- товарищество и коллективизм;
- гуманность;
- честность и принципиальность;
- добросовестное отношение к труду;
- дисциплинированность;
- эстетическое развитие.
В школьные аттестаты в Беларуси добавили новую графу, не связанную с успеваемостью