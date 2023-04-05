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Аттестат белорусских школьников изменили в 2023 году. Вот какие 18 предметов войдут в средний балл

Аттестат белорусских школьников изменили в 2023 году. Вот какие 18 предметов войдут в средний балл
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В 2023 году белорусским выпускникам школ будут выдавать немного другие аттестаты о среднем образовании. Ведь министр образования Андрей Иванец утвердил новые образцы документов. Рассказываем, отметки по каким предметам входят в средний балл теперь, и как будут оценивать поведение учеников.

Так, согласно постановлению Министерства образования №274 от 19 августа 2022 года, в аттестате 11-классников должны быть отметки по следующим 18 предметам:

  • белорусскому языку;
  • белорусской литературе;
  • русскому языку;
  • русской литературе;
  • иностранному языку;
  • математике;
  • физике;
  • информатике;
  • астрономии;
  • биологии;
  • химии;
  • истории Беларуси;
  • всемирной истории;
  • обществоведению;
  • географии;
  • трудовому обучению;
  • физической культуре;
  • медицинской и допризывной подготовке.

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[info_b] Как высчитывают средний балл? Это по сути сумма всех оценок, разделенная на их количество (в данном случае на 18). При этом средний балл  высчитывают с точностью до десятых долей единицы. Например, если сумма всех оценок составляет 153, то средний балл аттестата будет 153:18=8,5.[/info_b]

Одно из главных изменений — в новом аттестате убрали графу «Черчение» и добавили «Трудовое обучение».

Если у ученика нет оценки по физкультуре, а написано просто «зачтено», тогда средний балл высчитывают без этого предмета. Сумму оценок делят на 17.

Также в документе о среднем образовании могут указывать и те дисциплины, которые школьники изучали на повышенном уровне, и даже факультативы. Однако отметки по ним не выставляют.

Как оценивают поведение выпускника?

В Инструкции о порядке заполнения документов об образовании, утвержденной в постановлении, также прописано, какие отметки ставить напротив графы «Поведение». Их всего три, и они не числовые. Поведение может быть «примерным», «удовлетворительным» и «неудовлетворительным».

Для оценки учитывают:

  • гражданственность;
  • товарищество и коллективизм;
  • гуманность;
  • честность и принципиальность;
  • добросовестное отношение к труду;
  • дисциплинированность;
  • эстетическое развитие.

В школьные аттестаты в Беларуси добавили новую графу, не связанную с успеваемостью

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