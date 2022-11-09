В школьные аттестаты в Беларуси добавили новую графу, не связанную с успеваемостью

Опубликовано: 09.11.2022 11:29 , Обновлено: 09.11.2022

В министерстве образования Беларуси издали постановление № 274, в котором утвердили новые образцы свидетельств и дипломов для учебных заведений страны. В школьных аттестатах тоже есть изменения.

Всего Минобразования [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238931&p1=1&p5=0” rel=“noopener” target=“_blank”] утвердило [/link] целых 65 образцов различных аттестатов и свидетельств.

Теперь в школьном аттестате об общем среднем образовании добавилась графа «Трудовое обучение» и «Поведение» . А в аттестате за общее базовое образование убрали графу «Черчение». Но тоже добавились графы «Искусство», «Поведение» и «Средний балл свидетельства».

Напротив графы “Поведение” будут прописьбюю писать оценку ученика, говорится в инструкции в постановлении.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве образования еще ранее сообщали, что планируют ввести национальный экзамен вместо ЦТ и выпускных экзаменов после 11-го класса. А недавно на общественное обсуждение вынесли проект Указа правил приема в вузы и ссузы, в котором чуть подробнее расписали возможные нововведения.

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