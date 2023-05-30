«Технического сбоя нет» - Иванец отказался пересматривать результаты ЦЭ и пообещал белорусам наказание за «фейки»

Опубликовано: 30.05.2023 09:19 , Обновлено: 30.05.2023

В Министерстве образования Беларуси заявили, что не будут пересматривать результаты централизованного экзамена (ЦЭ). Глава ведомства Андрей Иванец назвал "фейками" информацию о якобы подписанном постановлении Совета министров о пересмотре результатов по русскому и белорусскому языкам и пригрозил наказанием тем, кто распространяет такие слухи.

О том, что никакого постановления о пересмотре результатов ЦЭ Совет министров Беларуси не принимал, вечером 29 мая официально заявила пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.

“Это фейк. Такого постановления не существует”, - процитировало её государственное агентство БелТА.

В свою очередь Андрей Иванец пообещал направить информацию по каждому случаю распространения недостоверной информации о результатах ЦЭ “для дачи оценки действиям распространителей фейков”, сообщили в Минобразования.

“Кто-то сообщает о том, что количество тестовых баллов в некоторых личных кабинетах выпускников составляет более 100. Каждый подобный факт был проверен, ни одного подтверждения наличия технического сбоя нет”, - заявил руководитель ведомства.

По словам министра, методика расчета тестовых баллов вырабатывалась ведомством с 2019 года, а шкала по переводу тестовых баллов в 10-балльную шкалу была окончательно принята в январе этого года. По мнению Иванца, они “позволяют объективно провести оценку знаний выпускников”.

“Все находятся в абсолютно одинаковых справедливых условиях”

“Подтверждением тому является практически полное совпадение годовых оценок в аттестате, которые получают наши выпускники, с оценками, которые они получили на ЦЭ. Некоторые выпускники и их родители волнуются о том, что количество тестовых баллов у них относительно невысокое, но методика расчета баллов была полностью идентична прошлогодней. Все находятся в абсолютно одинаковых справедливых условиях”, - заявил министр образования.

Тем не менее, многие школьники, а также их родители и преподаватели, которые готовили выпускников к сдаче ЦЭ, с ним не согласны. После появления первых результатов ЦЭ многие были неприятно удивлены, в том числе и тем, как при подсчёте снимали баллы за ошибки. Некоторые школьники жаловались на то, что за одну ошибку у них снимали по 12, а то и по 22 балла.

“Дети были к такому просто не готовы”

По словам самих же белорусских учителей, им не понятно, как Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) ведёт подсчёт баллов, поэтому результаты ЦЭ для многих стали неожиданностью. “Дети были к такому просто не готовы”, - отметила одна учительница русского языка на своей странице в соцсетях.

Несмотря на возмущение учеников и их преподавателей, министр образования отчитался о том, что “задача, которая стояла в рамках проведения централизованного экзамена, выполнена в полном объеме”. По его словам, такой задачей была “объективная оценка знаний выпускников 11-х классов”.

“Вторая задача ЦЭ - это обеспечение справедливого отбора для поступления ребят в учреждения высшего образования вне зависимости от того, где они проживают: в крупном населенном пункте, либо в мелком - агрогородке. Два этих условия выполнены полностью”, - заявил Иванец.

Белорусские выпускники пожаловались на неожиданные результаты ЦЭ. В РИКЗ ответили, что делать

Напомним, 29 мая у белорусских выпускников появилась возможность проверить на сайте РИКЗ результаты первого ЦЭ. Одиннадцатиклассники ввели номер пропуска на ЦЭ и увидели баллы. Только с итогами они не согласились. Многие из выпускников рассказали, что на репетиционном тестировании у них был один результат, а на экзамене отметки оказались значительно ниже. В РИКЗ на жалобы оперативно отреагировали и рассказали, что делать тем, у кого возникли сомнения по поводу результатов экзамена.