В МВД Беларуси установили минимальную оценку для поступления в свои лицеи. Сколько?

Опубликовано: 21.12.2023 12:54 , Обновлено: 21.12.2023

Министерство внутренних дел и Минобразования Беларуси изменили Правила приема в специализированные лицеи МВД. Постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

В обновленной редакции Правил прописано, что в лицеи МВД принимаются (зачисляются) школьники, завершившие обучение и воспитание в VI классе на II ступени общего среднего образования. Прием (зачисление) абитуриентов осуществляется по конкурсу на основании вступительных испытаний и с учетом состояния здоровья.

В VII класс ребята принимаются «в соответствии с контрольными цифрами приема, в VIII, IX, X классы – «при наличии свободных мест».

Получившие общее базовое образование в лицее МВД могут продолжить обучение по программе среднего образования здесь же без сдачи вступительных испытаний и прохождения медицинского освидетельствования, следует из документа.

В постановлении указано, что при поступлении абитуриентам придется сдать два вступительных испытания в письменной форме – по математике и русскому или белорусскому языкам. По 60 минут – на каждое испытание.

Есть решение и по баллам. Результаты испытаний оцениваются по десятибалльной шкале. «Положительными считаются отметки не ниже 4 баллов».

[info_b]Прежнее совместное постановление ведомств от 7 апреля 2016 года №83/20 признается утратившим силу, сообщили на правовом портале.[/info_b]

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