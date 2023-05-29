Белорусские выпускники пожаловались на неожиданные результаты ЦЭ. В РИКЗ ответили, что делать

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Опубликовано: 29.05.2023 18:15 , Обновлено: 29.05.2023

Белорусские выпускники 29 мая начали жаловаться на результаты ЦЭ. В соцсетях даже появилась информация, что их якобы пересчитают. В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) отреагировали на жалобы и рассказали, что делать.

На что пожаловались родители и абитуриенты?

29 мая у выпускников появилась возможность проверить на сайте РИКЗ результаты первого ЦЭ. Одиннадцатиклассники ввели номер пропуска на ЦЭ и увидели баллы. Только с итогами они не согласились. Многие из выпускников рассказали, что на репетиционном тестировании у них был один результат, а на экзамене отметки оказались значительно ниже.

Вот и родители выпускников школ стали в понедельник писать, что их дети получили на ЦЭ неожиданно низкие результаты. Некоторые и вовсе пожаловались на странные цифры, например, на 101 балл из 100 или дробные значения (что не может быть - все баллы должны быть целым числом).

“Добрый день. Ребёнок получил на тестировании по белорусскому языку первичный балл 62. Как может быть, чтобы тестовый балл был тоже 62??? В таблице, опубликованной РИКЗ, должно быть 74 балла. По телефону в РИКЗ дозвониться невозможно. Где искать правду??? Зачастую даже 1 балл может быть решающим при поступлении, а тут целых 12. Помогите, пожалуйста”, - рассказал один из родителей.

А вот ещё одна выпускница сообщила, что “получила 75 баллов первичных (одна ошибка и два частично верных), что соответствует 89 тестовым”.

“Но на сайте у меня 75 тестовых… Как такое возможно?! Трубку не берут ни в РИКЗе, ни в Минобр весь день! - пожаловалась девушка и попросила о помощи. - Как можно достучаться хоть до каких-то органов, которые разберутся? Сразу в прокуратуру? Или может есть какая-то горячая линия с президентом? Получается, что все те, кто списали, поступят, а все остальные - в ПТУ?!”

Что говорят в РИКЗ?

Никакого сбоя при подсчёте баллов за централизованные экзамены не было, пересчитывать их не будут, заявили на брифинге Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) 29 мая, сообщило агентство БелТА.

В ведомстве заверили, что баллы, которые есть на сайте РИКЗ, правильные. При этом отметили, что в 2023 году первичные и тестовые баллы могут совпадать. По словам директора института Юрия Миксюка, такое возможно.

Например, у кого баллы по языкам менее 75, первичный и тестовый баллы совпадают, это нормально. От 75 баллов и выше результаты в графе “тестовый” и “первичный” будут разниться: в первой графе итог будет выше. Но насколько - не уточнил.

Появляющиеся в Сети скриншоты с результатами ЦЭ, где баллы выше 100 (максимальный результат) в разделе “тестовый”, чиновник назвал фейком.

[info_b]Позднее в РИКЗ пообещали перепроверить техническое состояние системы, которая выводит результаты на сайте. А тем, кто пожаловался на 101 балл или дробные числа, посоветовали звонить на горячую линию.

Номер телефона: 8(017) 311-00-08 . Линия будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00, обед - с 13:00 до 14:00.[/info_b]

По словам директора РИКЗ, многие пытаются сравнить баллы ЦЭ с результатами ЦТ за 2022 год.

“Тест поменялся кардинально, и структура его тоже. У нас как начисляются баллы? По языкам это достаточно просто: за каждое полностью выполненное задание начисляется два первичных балла, а за частично верное задание, когда в ответе сделана одна ошибка, начисляется один балл. Таким образом, если посчитать все задания, мы максимально получим 80 первичных баллов. Это потолок. А шкала у нас 100-балльная, поэтому эти первичные баллы у нас переводятся в тестовые с помощью методики. Это научно обоснованная методика, она используется во многих странах уже более 100 лет”, - рассказал Юрий Миксюк.

[info_b]В РИКЗ не публикуют формулу, по которой пересчитывают первичные баллы в тестовые.[/info_b]

Что говорят в Минобразования

Министерство образования опубликовано оценку результатов первого централизованного экзамена по белорусскому и русскому языкам. По данным чиновников министерства, максимальные 100 баллов получили 413 учеников по белорусскому языку и 482 человека по русскому.

На первом ЦЭ были и нулевые результаты, утверждают в Минобразования. К примеру, тест по белорусскому языку на 0 баллов выполнили три человека, а 1-2 балла получили 63 учащихся по белорусскому языку и 85 – по русскому. Тем, кто получил низкие отметки на ЦЭ, пересдавать экзамен не придется – они получат соответствующий документ и на этом завершат обучение в школе.

В Минобразования рассказали, какой документ выдадут белорусским школьникам за 0 баллов по ЦЭ