Будет ли этот год в Беларуси грибным? Эксперт рассказал об одном важном признаке

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Опубликовано: 29.05.2023 08:29 , Обновлено: 29.05.2023

Белорусы начали делиться фото первых подберезовиков, маслят и подосиновиков уже с середины мая. Это не аномалия, но и не признак, что летом и осенью грибов будет много. Чтобы предположить, каким будет урожай в 2023 году, стоит обратить внимание на другие условия.

Польский эксперт по грибам Веслав Каминский посоветовал смотреть на уровень грунтовых вод в местности, которой вы живёте. Если весной и на начало лета он был высокий, то есть большая вероятность, что грибов в этом году будет много (при другом важном условии).

На самом деле, для урожая боровиков, подосиновиков и подберезовиков должны сложиться два условия: влажность почвы и теплая температура. Дожди не всегда способствуют росту грибов, так как после них влагой часто пропитывается только верхний слой почвы. В данном случае именно уровень грунтовых вод может держать землю в лесах на необходимом уровне влажности, чтобы грибницы пошли в рост.

В этом году в Беларуси вводы весной было много. Лишь в конце мая на больших реках уровень воды упал ниже опасных отметок. Естественно, что в грунте влаги тоже больше обычного. Но тут все зависит от вашего конкретного местоположения. Определить уровень грунтовых вод проще всего по уровню воды в колодце. Загляните и сравните с прошлым годом.

Что касается температуры, то грибы не любят резких перепадов. Лучше всего они растут при температуре 18—25°. При этом дожди должны быть не заливными, иначе грибы не пойдут.

Так каким будет лето в 2023 году? У нас есть два прогноза. Польские эксперты заявили, что грядущее лето в Беларуси будет жарче обычного. Об этом свидетельствуют данные Института метеорологии и водного хозяйства (ИМВХ) Польши.

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Тем временем, белорусские синоптики подсчитали, сколько дождливых дней будет в стране этим летом. Кроме того, белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, почему грядущее лето для Беларуси будет “персиковым”. Э-э, так а что будет с грибами?

Синоптики пообещали белорусам «персиковое лето». Что это значит и сколько будет дождливых дней?