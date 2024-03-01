Правда ли, что постукивание по севшим батарейкам продляет им жизнь? Разобрались в способах "реанимации"

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Опубликовано: 01.03.2024 14:21 , Обновлено: 05.03.2024

Батарейки могут сесть в любой момент, и не всегда есть возможность заменить их на новые. В этом случае можно попробовать народные способы «оживления» батареек. Попытались разобраться, помогает ли постукивание, и как еще можно ненадолго их восстановить.

Следует отметить, что речь идёт об одноразовых зарядных элементах, а не об аккумуляторах. В последних используется специальная система веществ, позволяющая проводить обратимые реакции. Аккумуляторную батарею, после того как она разрядилась, можно вновь зарядить при помощи специального зарядного устройства.

Одноразовые батарейки устроены по-другому. В них происходит необратимая химическая реакция, и вернуть вещества в ней в исходное состояние невозможно. Это как если сжечь дрова в костре и затем с помощью какого-нибудь способа попробовать воссоздать их из золы. Можно лишь поворошить прогоревший костёр и попробовать использовать не полностью сгоревшие дрова. Так и с одноразовой батарейкой — можно попробовать реанимировать её в экстренной ситуации, но нет гарантии, что это удастся сделать.

Работают ли народные способы, как вернуть севшую батарейку к жизни

Все методы «оживления» батареек следует применять с осторожностью, так как есть риск повреждения корпуса, внутри которого есть электролит. По сути, это щёлочь, которая при попадании на кожу может вызвать ожог.

Есть три основных способа продлить срок службы батарейки.

Стук

Некоторые пользователи Сети утверждают, что это действительно работающий способ, который помогает ненадолго «оживить» батарейку.

Для реанимации можно:

постучать батарейкой по твёрдой поверхности;

использовать для стука по элементу питания какой-нибудь тяжёлый предмет, но здесь важно не переусердствовать, чтобы не нарушить оболочку;

слегка смять батарейку плоскогубцами.

Нужно отметить, что немалая часть пользователей считает стук по батарейке совершенно бесполезным. По их мнению, это миф, основанные на неправильном понимании работы элемента питания. Батарейка работает на основе химической реакции, происходящей внутри неё. Когда батарейка разряжается, это означает, что химическая реакция в ней закончилась. Стук по ней не поможет «перезапустить» химическую реакцию.

Нагрев

Ещё один из простых способов реанимации батарейки, популярный в Сети — нагревание. Элемент питания предлагают погрузить на 15-20 минут в горячую воду или на столько же поместить на работающую батарею отопления.

Использование соляной кислоты

В Сети также есть сложный и опасный для здоровья способ «оживления» батарейки, который к тому же, предполагает наличие дома соляной кислоты. Действовать нужно с осторожностью, используя средства защиты — перчатки и маску.

[info_b]Мы не рекомендуем использовать данный метод. Это опасно для здоровья. [/info_b]

На корпусе батарейки предлагают аккуратно пробить два небольших отверстия и при помощи шприца залить в одно из них соляную кислоту. Затем отверстия рекомендуют закрыть, например, пластилином. Если нет шприца — опустить батарейку в стеклянную ёмкость с кислотой.

Впрочем, даже если элемент питания удастся «оживить», возникнут сложности с его использованием. Соляная кислота в любой момент может вылиться и нанести вред и человеку, и устройству, в котором применяется реанимированная батарейка.

Как продлить срок «жизни» батарейки

Срок службы батарейки зависит от многих факторов, включая тип батарейки, условия использования и хранения. Однако есть несколько советов, которые могут помочь продлить срок службы батарейки:

Храните батарейки в сухом месте при комнатной температуре. Высокая температура и влажность могут негативно сказаться на работе батарейки.

Используйте батарейки только в тех устройствах, для которых они предназначены. Например, не стоит использовать батарейки для часов в мощных устройствах, таких как фотоаппараты или игрушки.

Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, выньте батарейки из него. Это поможет избежать саморазряда батарейки.

Если вы используете перезаряжаемые батарейки, следите за их состоянием и заряжайте их только с помощью оригинального зарядного устройства.

Используйте батарейки только от проверенных производителей. Дешёвые батарейки, как правило, быстро разряжаются.

Следуя этим советам, вы можете продлить срок службы батарейки и сохранить её в хорошем состоянии на более длительное время.

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