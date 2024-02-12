OSINT-аналитик показал фотографии отправленных на ремонт HIMARS ВСУ

📷 Фото

Опубликовано: 12.02.2024 12:05 , Обновлено: 12.02.2024

Американский OSINT-блогер, известный под ником Keystone Intel, опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) снимки мобильных артиллерийских ракетных комплексов HIMARS, которые, как предположили эксперты, отправили из Украины на ремонт в США.

По данным OSINT-аналитика, фотографии поврежденных HIMARS, которые выгружали из транспортного самолёта Ан-124-100 в международном аэропорту Гаррисберг (штат Пенсильвания, США), прилетевшего из Украины, были сделаны ещё 10 февраля. Как предположили специалисты, установки могли доставить на американский военный ремонтный завод.

“Появились и другие фотографии и видео, так что теперь я чувствую себя более уверенно, размещая их”, - написал на своей страничке в X Keystone Intel и пообещал позже выложить и другие снимки.

На опубликованных блогером снимках видно, что на технике присутствуют повреждения и отверстия, предположительно, от осколков снарядов.

Отметим, что данные фотографии являются первым документальным свидетельством поражения HIMARS в ходе военных действий в Украине. До сих пор об этом было известно лишь со слов российских военных, которые, тем не менее, не предоставляли никаких подтверждений своих слов.