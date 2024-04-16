Покупатель в минском магазине напал на пенсионера. Что случилось?

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Опубликовано: 16.04.2024 15:25 , Обновлено: 25.04.2025

Столичная милиция во вторник, 16 апреля, рассказала о конфликте между двумя покупателями, который вспыхнул в одном из магазинов города и закончился дракой.

Разбирательство в милиции начали после того, как в одно из минских учреждений здравоохранения доставили избитого пенсионера. Пожилой мужчина рассказал, что на него напал мужчина, с которым он повздорил в магазине.

Как оказалось, пенсионер вне попытался спросить у кассира, есть ли в магазине нужный ему товар, но это вызвало недовольство другого покупателя, который в тот момент оплачивал свои покупки. Мужчина начал оскорблять пенсионера и тот, по его словам, во избежание конфликта вышел из магазина. Несдержанный покупатель на этом не успокоился - догнал и избил пенсионера, сообщили в телеграм-канале “Милиция Минска”.

Как рассказала представительница Партизанского РУВД Минска Ульяна Соколовская, установить личность нападавшего удалось достаточно оперативно - сам факт нападения зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Нападавшим оказался 39-летний неработающий минчанин. Сам мужчина свои хулиганские действия (именно так расценили его поведение правоохранительные органы) задержанный объяснил тем, что был пьян.