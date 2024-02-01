В Украине показали последствия удара авиабомб по больнице

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Опубликовано: 01.02.2024 09:52 , Обновлено: 01.02.2024

Администрация Харьковской области Украины в ночь с 31 января на 1 февраля сообщила об обстреле беспилотниками и управляемыми авиабомбами областного центра и близлежащих деревень. В посёлке Великий Бурлук в Купянском районе под удар попала местная больница.

Фотографии, демонстрирующие последствия авиаудара, утром 1 февраля опубликовал в своём телеграм-канале глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов. По его словам, избежать жертв удалось только благодаря оперативной эвакуации - в общей сложности из больницы пришлось эвакуировать 38 человек.

Помимо больницы, по данным областной администрации, по ударом оказался гражданский промышленный объект на территории Основянского района - в него попали два беспилотника типа Shahed 136 (ещё два - сбили силами ПВО). Обошлось без пострадавших.