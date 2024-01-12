Смартфон вообще заряжать не придется? В Китае придумали ядерную батарейку

Опубликовано: 12.01.2024 14:51 , Обновлено: 12.01.2024

Первую в мире миниатюрную ядерную батарейку представил китайский стартап Betavolt. Как заявили изобретатели, она может работать без подзарядки целых полвека. А что по воздействию на человека?

Мини-аккумулятор с размерами 15×15×5 мм вмещает 63 ядерных изотопа и способен проработать в течение 50 лет без необходимости в подзарядке или каком-либо обслуживании, заверили создатели новики. Они заявили, что такая батарейка абсолютно безопасна, совершенно не имеет внешнего излучения, а после периода распада ее изотопы превращаются в стабильные и нерадиоактивные изотопы меди, не представляющие угрозы для окружающей среды.

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По информации разработчиков, мощность ядерной батарейки – 100 Микроватт, напряжение – 3 Вольта. Это сейчас. А к 2025 году мощность такого аккумулятора компания собралась довести до 1 Ватта.

По мнению специалистов Betavolt, такую батарею можно будет использовать в мобильных телефонах, роботах, дронах, любом оборудовании с искусственным интеллектом, а также медицинских устройствах, например кардиостимуляторах, датчиках различного назначения и т.д.

Разработчики заверили, что диапазон рабочих температур аккумулятора лежит в пределах от -60 до +120 °C. И что он «не загорится и не взорвется даже при внезапном сильном воздействии».

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Ядерная батарейка уже проходит испытания и в будущем будет готова к серийному выпуску и использованию в коммерческих продуктах, сообщили в Betavolt. Правда, конкретные сроки пока не озвучили. Умолчали и о стоимости.

Нужна ли такая слишком уж долговечная батарейка для смартфонов? Рабочий цикл в 50 лет явно избыточен, ведь никто не станет пользоваться одним смартфоном полвека. Также пока не ясно, захочет ли кто-то иметь при себе «карманный ядерный реактор», несмотря на заверения в его полной безопасности.

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