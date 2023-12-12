Как вернуть зимней кожаной обуви блеск? Возьмите эти копеечные магазинные и домашние средства

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Опубликовано: 12.12.2023 07:18 , Обновлено: 11.12.2023

Покупая обувь из кожи на зиму, мы искренне надеемся, что ее натуральность обеспечит красивый ухоженный вид надолго. Но часто бывает так, что сезон только начался, а сапоги или ботинки уже потеряли свой блеск. Что тому причиной и возможно ли решить проблему самостоятельно?

Причины потери блеска

Потеря блеска кожаной обуви зимой – довольно распространенное явление. Вначале может показаться, что ничего необычного не происходит. Достаточно один-два раза смазать кремом – и сапоги или полусапожки опять заблестят. Но не всегда получается вернуть блеск таким нехитрым способом.

Чтобы справиться с проблемой, прежде всего, надо знать причины, по которым кожаная обувь в холодное время года становится тусклой. А они могут быть следующими.

Соль на дорогах и тротуарах

Она и другие агрессивные реагенты, которые используют зимой для растапливания снега, просто убивают натуральную обувь. Соль проникает в поры кожи и вызывает ее выцветание и потерю блеска.

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Перепады температуры

Когда зимой она колеблется от плюса до минуса, кожа, из которой сделана обувь, становится жесткой, теряет свою эластичность. Далее она начинает трескаться, терять гладкость и блеск.

Влажность

Высокая влажность, на которую так чувствительно реагирует наша кожа лица и рук, точно также отрицательно влияет и на обувную кожу. Влага впитывается в сапоги, ботинки, полусапожки. Из-за этого утрачивается как цвет и мягкость, так и блеск.

Недостаточный уход

Некоторые люди ленятся сразу же после возвращения домой позаботиться о кожаной обуви: помыть, просушить, почистить, нанести специальные средства. В результате кожа выцветает, нарушается ее структура, исчезает блеск.

Неправильное хранение

Точно так же при неправильном хранении в межсезонье – без нанесенных специальных средств, проветривания, просушки – зимняя кожаная обувь может обесцветиться. И к новому сезону придет в абсолютно неприглядном виде. Какой уже тут блеск?!

Не те средства ухода

Обычно, когда мы покупаем в магазине качественную кожаную обувь, продавцы сами советуют, какие средства по ее уходу купить – чтобы и мягкой оставалась, и цвет не поменяла, и блестела.

Но часто эти средства довольно дорогие. Поэтому покупатели выбирают что-то подешевле. Или то, что совсем не подходит для натуральной кожаной обуви. В результате после использования таких дешевых средств кожа может испортиться навсегда.

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Как позаботиться о новой обуви

Безусловно, ситуацию, когда обувь теряет блеск, лучше предупредить. Т.е. начинать заботиться о зимней кожаной обуви с момента ее покупки, еще перед первым выходом на улицу. Для этого можно приобрести бесцветный воск. Смажьте им свою новую обувь и оставьте на ночь, чтобы средство хорошо впиталось. Оно создаст защитную пленку. А для этого нужно время – не менее 10 часов.

Утром просто отполируйте обувь губкой. Пчелиный воск напитает кожу, сделает ее более непромокаемой, защитит от реагентов и влаги.

Возвращаем блеск старой

Перед тем, как возвращать блеск уже ношеной кожаной обуви, ее нужно тщательно вымыть и высушить (вдали от отопительных приборов). А далее использовать либо купленные в магазине средства, либо домашние.

Специальный спрей (аэрозоль)

Обычно продается как сопутствующий товар в магазинах с кожаной обувью. При правильном подборе и применении сможет вернуть как цвет, так и блеск. Плюс замаскирует царапины и трещины. Распылите краску в 20 см от обуви, равномерно разотрите и отполируйте мягкой тряпочкой.

Крем, воск, пропитка

Также можно приобрести воск, крем или пропитку, которые предназначены для полировки кожаных изделий. Кстати, лучше выбирайте крем, который изготовлен не на эмульсионной, а на масляной основе. Еще обязательно приобретите или специальную щетку для полировки обуви, или специальную ткань для полирования. Все средства должны быть качественными, иначе обуви можно навредить.

Смажьте обувь кремом. Затем капните сверху чуть-чуть воды. Возьмите чистую тряпочку (лучше всего хлопчатобумажную), обмотайте вокруг пальца и начинайте полировать кожу круговыми движениями от носка к пятке. Затем пройдитесь по поверхности мягкой щеткой – и ваша обувь заблестит, как новая.

Глицерин, вазелин, касторовое масло

Любое из этих недорогих средств подойдет, чтобы вернуть блеск зимней кожаной обуви, которая пересохла от соли, осадков. Распределите его по всей поверхности и немного вотрите. Оставьте на несколько часов, чтобы средство впиталось. Повторите, а потом отполируйте обувь.

[info_b]Кстати, вазелином или глицерином можно также разбавить обувной крем, который засох.[/info_b]

Детское мыло + нашатырный спирт

Разведите в теплой (но не горячей!) воде немного детского мыла, добавьте несколько капель нашатырного спирта. Нанесите на кожу обуви. Этот раствор ее не только очистит, но и придаст яркий блеск.

Хозяйственное мыло + глицерин

Немного хозяйственного мыла разведите в небольшом количестве теплой воды. Можно в ней просто несколько раз намылить руки. Добавьте туда 2 ч.л. глицерина (приобретается в аптеке). Протрите кожаную обувь, дайте высохнуть. При необходимости отполируйте.

Молоко + яичный белок + сахар

Возьмите по 1 ст.л. этих натуральных продуктов и соедините в отдельной посуде (не для готовки!). После смешивания над жидкостью должна подняться пена. Смажьте ею кожаную обувь, оставьте на некоторое время для впитывания. Отполируйте поверхность мягкой тряпочкой. Кожа должна стать блестящей, эластичной и мягкой.

Лук для красной кожаной обуви

Если у вас зимняя обувь красного цвета, то для возращения ей блеска понадобится лук – обычный репчатый или красный. Разрежьте луковицы на половинки и натирайте кожу, пока луковица не станет грязной. Затем срежьте небольшой слой и продолжите натирать обувь. Протрите ее мягкой тряпочкой и дайте высохнуть полностью.

Кофе – для коричневой

Если зимняя обувь у вас коричневая, понадобится кофе. Вначале приготовьте раствор: немного мелкомолотого кофе залейте водой, размешайте. Смочите в нем чистую тряпочку или ватный тампон, протрите вашу обувь. Когда все высохнет, удалите остатки кофе щеткой, протрите тряпочкой для полирования. Кожаная обувь станет прочной и упругой, вернет свой блеск.

Молоко и сода – для белой

Приобретите обезжиренное молоко, налейте в стакан. Добавьте туда 1 ч.л пищевой соды, тщательно перемешайте. Смочите ватный диск или чистую тряпочку в молоке и натрите белую кожаную обувь. Цвет станет ярким, появится блеск.

Вазелин или луковица – для лакированной

Если ваша зимняя обувь лакированная (или смешанная), натрите ее поверхность вазелином. Можно также взять разрезанную пополам луковицу. Затем отполируйте специальной бархоткой.

[info_b]Единственный минус – это то, что эффект от всех натуральных средств (лука, молока, кофе) недолговечен. Чтобы обувь блестела, применять их придется постоянно.[/info_b]

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