Зачем окунать серебряные украшения в кетчуп? Эффект заметите через 5 минут

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Опубликовано: 29.08.2023 13:17 , Обновлено: 05.09.2023

Серебро и кетчуп? Эти два слова, кажется, совершенно точно не должны стоять в одном предложении. Но что, если мы скажем вам, что кетчуп — отличный способ решения некрасивой проблемы, которая возникает при носке серебряных украшений? Достаточно просто окунуть их в кетчуп и подождать около пяти минут.

Практически каждый понимает, что серебряные украшения со временем покрываются неприглядным темным налетом и теряют свой блеск. Все из-за внешних факторов и компонентов воздуха, которые вступают в контакт с блестками.

Для ухода за драгоценностями стоит регулярно их чистить. Многие из нас используют для этого специальные средства, но есть более простой и необычный способ достичь этой цели — использовать кетчуп.

Как почистить серебро кетчупом?

Распределите продукт по украшению, аккуратно протрите тканью и подождите около 5 минут. Позже промойте серебро в воде, чтобы удалить остатки кетчупа, — и украшения будут сиять как новые.

[info_b]Однако будьте осторожны во время промывания серебра над раковиной под проточной водой. Небольшие предметы могут случайно упасть в канализацию, и вытащить их будет непросто.

Также обратите внимание, чтобы не нужно покрывать кетчупом декоративные камни, которые могут повредиться.[/info_b]

Чем еще можно почистить серебро в домашних условиях?

В свою очередь в TikTok показали еще один трюк с чисткой серебряных украшений.

Возьмите миску с алюминиевой фольгой. Насыпьте внутрь пищевую соду (иногда добавляют еще и соль) и залейте все кипяченой водой.

Положите внутрь украшения и подождите несколько минут, пока темный налет не исчезнет.

После промойте украшения обычной водой и вытрите насухо. Тем же методом можно почистить серебряные столовые приборы.

[link href=“https://www.tiktok.com/@shilca69?refer=embed” title=“@shilca69” target=“_blank” rel=“noopener”] @shilca69 [/link]Лучший способ! Проверено✅[link href=“https://www.tiktok.com/music/STAY-6981869640796342274?refer=embed” title=”♬ STAY - The Kid LAROI & Justin Bieber” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ STAY - The Kid LAROI & Justin Bieber [/link]

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