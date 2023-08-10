Этими крышками нельзя закатывать огурцы. А какие взять для варенья, чтобы год простояло?

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Опубликовано: 10.08.2023 13:54 , Обновлено: 09.09.2023

Успех любой закатки заключается не только в выборе качественных, спелых овощей и фруктов, но и в соблюдении технологии приготовления. В первую очередь, это касается выбора правильных крышек. Оказывается, для разных видов овощей и фруктов нужно использовать разные крышки. Разобрались, какие подходят для варений и компотов, а под какими не будут стоять ни соки, ни огурцы с помидорами.

Для того, чтобы летние заготовки могли храниться на полках в подвале или на антресолях всю зиму до следующего фруктово-овощного сезона, большинство хозяек выбирает классические жестяные крышки, которые закрываются специальным ключом, или закручивающиеся крышки для банок с резьбой. Именно такие крышки, по утверждению экспертов, обеспечивают максимальную герметичность банок и меньше других пропускают воздух.

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Однако, оказывается, и с этим крышками не всё так просто. На рынке они представлены в двух разновидностях. Одна подходит для сладких заготовок, другая - для солений и маринадов, и если их перепутать, все старания хозяйки могут пойти насмарку. Как же сделать правильный выбор?

Какими крышками закатать варенье, а какими - огурцы и помидоры?

Жестяные крышки (как для закатки под ключ, так и винтовые) могут быть двух видов:

нелакированные,

лакированные.

Их легко отличить визуально - нелакированные внутри жёлтого цвета, а лакированные, как правило, белого или сероватого цвета.

Лакированные крышки считаются универсальными. С внешней стороны они покрыты лаком, а с внутренней — эмалью. Благодаря этому покрытию (экологически чистому и безопасному, с точки зрения воздействия на здоровье человека) при хранении консервации не происходит прямого контакта продукта с металлом. Такими крышками можно закатывать любые летние заготовки - и варенье, и компоты, и овощные салаты, и овощи в маринадах.

Нелакированные крышки эмалевого покрытия не имеют и, следовательно, подвержены окислению. Если вы закроете такой крышкой банку с солёными огурцами или помидорами, например, почти наверняка через какое-то время под взаимодействием соли и уксуса в маринаде крышка начнёт окисляться. Как следствие, продукт будет попросту испорчен и может стать опасным для употребления в пищу. Впрочем, такие крышки отлично подойдут для закатки варений, джемов, компотов. А вот соки из кислых фруктов и ягод под них также ставить не стоит - кислота в них будет разъедать металл не хуже уксуса и соли.

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