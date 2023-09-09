Где лучше хранить закатки, если нет подвала? Вот самые подходящие места в квартире

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Опубликовано: 09.09.2023 15:24 , Обновлено: 09.09.2023

Повезло тем белорусам, кто хранит банки с вареньем, салатами и компотами в подвалах. А где хранить закатки при отсутствии погреба? Вот в чем вопрос! Собрали все советы в одном месте.

У кого-то нет подвала, а у кого-то такой маленький и захламленный, что в него сложно что-то впихнуть. В каждой из этих ситуаций нужно найти другое, удобное место для укрытия консервов на зиму. В квартире есть как минимум несколько локаций, где можно разместить банки, не опасаясь, что их содержимое быстрее испортится.

Почему лучше всего хранить закатки в погребе?

Прежде чем рассказывать, где хранить банки при отсутствии погреба, стоит объяснить, почему именно это помещение лучше всего подходит для этого. Именно в подвале оптимальные условия для хранения банок с пастеризованными продуктами.

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Во-первых, там довольно темно и прохладно, а консервы нужно хранить подальше от солнца, при температуре 10-15°С. В противном случае они могут быстрее потерять цвет, вкус и испортиться. Также важна соответствующая, низкая влажность воздуха, которая защищает банки от плесени и гниения.

Где хранить банки при отсутствии погреба?

Если у вас нет подвала или вы не можете хранить в нем консервы, есть несколько других мест, которые вы можете использовать.

Если у вас в квартире есть кладовая или гардеробная, это может быть очень хорошим местом для хранения консервов. Обычно эти небольшие помещения не имеют окон и хорошо проветриваются. Если вы решили завести гардеробную, не ставьте баночки в непосредственной близости от одежды и химии.

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Хорошим местом хранения может стать платяной шкаф в спальне.

Если вы хотите хранить консервы на кухне, вам нужно найти правильное место. Лучшими будут нижние шкафы, где прохладнее, чем в верхних. Однако они не должны находиться рядом с источниками тепла, такими как радиатор, трубы отопления, плита или холодильник.

Осенью и зимой можно хранить банки на балконе. Однако нужно обеспечить им защиту от солнца, а также минусовых температур.

Как долго хранить закатки?

Как долго банки могут простоять, зависит от содержимого. Самыми короткими – максимум на несколько месяцев – могут храниться мясные заготовки. Фрукты и овощи следует употреблять в пищу в течение от 6 до 18 месяцев (в зависимости от техники консервации).

Вы можете хранить варенье до 1 года, но после вскрытия вам нужно поставить их в холодильник и съесть в течение нескольких недель.

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