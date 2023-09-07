Зачем втыкать в картошку вилку перед чисткой? Вот как это сэкономит вам время

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Опубликовано: 07.09.2023 07:45 , Обновлено: 07.09.2023

Чего только нельзя сделать из картофеля — пюре, драники, запеканку, бабку и даже котлеты, а также еще десятки разных блюд. Мы уже не говорим о том, что его можно просто сварить, поджарить или запечь. Однако что бы вы ни готовили, практически всегда картошку нужно чистить, а это занятие не из приятных. Оказывается, можно упростить этот процесс с помощью вилки.

Независимо от того, пользуемся ли мы овощечисткой или обычным ножом, картошка скользит в руке, из-за чего ее чистка занимает больше времени, чем следовало бы. Но способ с вилкой быстро решит это проблему.

Отметим, что его можно использовать как для маленького молодого картофеля, так и для более крупного и немного старшего.

Весь фокус в том, чтобы воткнуть вилку в центр картофеля. Вилка будет удерживать плод, и он не будет соскальзывать. Тогда все, что вам останется сделать, это провести ножом или овощечисткой по кожице — и готово.

В общем, для наглядности — сделайте так, как показано на видео.

Таким образом, занятие займет у вас гораздо меньше времени, чем обычно.

А ранее Телеграф делился способом, как почистить целое ведро молодой картошки за 5 секунд. Этот метод рассмешил пользователей соцсетей, однако на самом деле, он весьма эффективный.

Как почистить ведро картошки за 5 секунд? Этот метод развеселил TikTok

Как сварить картошку в 2 раза быстрее?

Кстати, об экономии времени. Оказывается, есть трюк, который ускоряет процесс варки картофеля на минут 10-15. Причем, сделать это можно двумя способами.

Этот секрет поможет вам сварить картошку в два раза быстрее. Понадобится лишь это