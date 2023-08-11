Многие делают эту ошибку. Если вы будете хранить лук рядом с этим, он превратится в гниль

Опубликовано: 11.08.2023 15:59 , Обновлено: 07.09.2023

Как правильно хранить лук в течение года? На самом деле, почти все знают ответ. В сухом прохладном месте и желательно с доступом свежего воздуха. Но вот одну ошибку допускают многие даже бывалые.

Если вы соберётесь хранить картошку и лук рядом в одном помещении, то будьте готовы к тому, что обнаружите в один момент вонючую жижу и гнилье вместо овощей.

Как долго хранится лук?

Согласно поваренной книге The Chef’s Garden , лук, хранящийся при температуре от 0°C до 10°C, выдержит до одного года. В противном случае срок сокращается. Как правило, белорусы надеются на срок хранения около 6-8 месяцев. Для этого почитайте о правильных способах хранения тут:

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А вот нарезанный лук храните в холодильнике (или даже в морозильной камере)… разрезанную пополам или нарезанную луковицу можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике около недели.

Если же вы собираетесь приготовить лук попозже, и не будете использовать его в сыром виде в качестве начинки или приправы, где важна текстура, то можно хранить его в нарезанном виде в морозилке в течение нескольких месяцев.

Что касается зеленого лука, сладкого лука, лука-порея, зеленого чеснока, чесночных стеблей — храните их в холодильник.

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Ранее Телеграф писал, что лук — одна из самых популярных культур в огороде. Он является не только вкусным и полезным продуктом, но и универсальным ингредиентом для приготовления различных блюд. Однако необходимо знать, когда его правильно выкапывать. Почитайте, как определить, когда лук готов к уборке.

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