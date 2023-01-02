Почему постоянно мерзнут ноги? Нашли 7 способов, что с этим делать

Опубликовано: 02.01.2023 07:00 , Обновлено: 27.12.2022

Холодные ноги — распространенная проблема при понижении температуры. Холодные ноги могут беспокоить нас, когда мы находимся на холоде, но иногда дискомфорт возникает и дома. Если холодные ноги беспокоят нас в течение дня, а также мешают спать ночью, стоит разобраться в причинах. Можно помочь себе некоторыми домашними методами.

Почему ноги становятся холодными?

Похолодание ног может быть естественным явлением при низких температурах окружающей среды. Приоритетной задачей организма является согревание мозга и ключевых органов, расположенных в туловище. Когда становится холодно, кровеносные сосуды сужаются, что уменьшает потери тепла через тело, но поток тепла через конечности ограничивается, из-за чего они быстро замерзают.

Проблема холодных ног возникает не только тогда, когда мы выходим на холод. Некоторые люди испытывают дискомфорт от холодных ног и в помещении, особенно ночью. Это может затруднить засыпание и ухудшить качество сна. Домашние средства могут принести облегчение и облегчить проблему.

Постоянно холодные ноги — признак болезни?

Если замерзание ног является хронической проблемой, стоит обратить внимание на дополнительные факторы, которые могут его вызвать:

малоподвижный образ жизни — отсутствие физических упражнений способствует замедлению кровообращения и может быть связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе;

стресс и чувство тревоги — могут повлиять на циркуляцию крови в периферическом кровообращении, а также вызвать чрезмерную потливость ног и рук;

курение сигарет — никотин вызывает сужение кровеносных сосудов и ухудшение кровообращения в пальцах рук и ног;

Замерзание ног — это явление, которое может указывать на такие заболевания, как гипотиреоз, проблемы с обменом веществ, диабет или синдром Рейно. Неприятные холодные ноги также возникают при дефиците витамина В12, беременности и инфекционных заболеваниях.

Как справиться с холодными ногами с помощью домашних средств?

Согрейте замерзающие ноги, чтобы обеспечить тепловой комфорт. Однако не перегревайте ноги, так как они начнут чрезмерно потеть. Чтобы ноги не мерзли на улице, выбирайте подходящую обувь с толстой подошвой, которая не промокает. Также хорошо подходят теплые и дышащие носки. Дома хорошим выбором будут шерстяные носки и тапочки.

Разогрейте ноги

К домашним средствам для согревания ног, которые стоит попробовать, относятся: