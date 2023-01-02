Почему постоянно мерзнут ноги? Нашли 7 способов, что с этим делать
Холодные ноги — распространенная проблема при понижении температуры. Холодные ноги могут беспокоить нас, когда мы находимся на холоде, но иногда дискомфорт возникает и дома. Если холодные ноги беспокоят нас в течение дня, а также мешают спать ночью, стоит разобраться в причинах. Можно помочь себе некоторыми домашними методами.
Почему ноги становятся холодными?
Похолодание ног может быть естественным явлением при низких температурах окружающей среды. Приоритетной задачей организма является согревание мозга и ключевых органов, расположенных в туловище. Когда становится холодно, кровеносные сосуды сужаются, что уменьшает потери тепла через тело, но поток тепла через конечности ограничивается, из-за чего они быстро замерзают.
Проблема холодных ног возникает не только тогда, когда мы выходим на холод. Некоторые люди испытывают дискомфорт от холодных ног и в помещении, особенно ночью. Это может затруднить засыпание и ухудшить качество сна. Домашние средства могут принести облегчение и облегчить проблему.
Постоянно холодные ноги — признак болезни?
Если замерзание ног является хронической проблемой, стоит обратить внимание на дополнительные факторы, которые могут его вызвать:
- малоподвижный образ жизни — отсутствие физических упражнений способствует замедлению кровообращения и может быть связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе;
- стресс и чувство тревоги — могут повлиять на циркуляцию крови в периферическом кровообращении, а также вызвать чрезмерную потливость ног и рук;
- курение сигарет — никотин вызывает сужение кровеносных сосудов и ухудшение кровообращения в пальцах рук и ног;
Замерзание ног — это явление, которое может указывать на такие заболевания, как гипотиреоз, проблемы с обменом веществ, диабет или синдром Рейно. Неприятные холодные ноги также возникают при дефиците витамина В12, беременности и инфекционных заболеваниях.
Как справиться с холодными ногами с помощью домашних средств?
Согрейте замерзающие ноги, чтобы обеспечить тепловой комфорт. Однако не перегревайте ноги, так как они начнут чрезмерно потеть. Чтобы ноги не мерзли на улице, выбирайте подходящую обувь с толстой подошвой, которая не промокает. Также хорошо подходят теплые и дышащие носки. Дома хорошим выбором будут шерстяные носки и тапочки.
Разогрейте ноги
К домашним средствам для согревания ног, которые стоит попробовать, относятся:
- движение — ходьба и физическая активность улучшают кровообращение и тем самым разогревают все тело, включая конечности;
- гимнастика для ног — упражнения, направленные на ноги, улучшают их подвижность и кровообращение, а также координацию и могут минимизировать отеки; примеры упражнений для ног включают перекатывание теннисного мяча или мяча с шипами стопой, круговые движения лодыжками и «махи» (стоя на носках и перекатывая стопу по направлению к пятке, а затем обратно в другую сторону);
- массаж ног — домашний массаж можно проводить с использованием роликов или других массажных или реабилитационных аксессуаров; всегда полезно массировать ноги, когда они холодные, а также профилактически перед сном;
- брашинг ног — вид массажа ног специальными щетками или сизалевой рукавицей, который также улучшает кровообращение в конечностях; стоит проводить брашинг ног во время принятия ванны;
- теплые ванны — согревающие ножные ванны или ванны для всего тела могут быстро избавить от ощущения замерзших ног, особенно если использовать такие масла, как масло сосны, розмарина, гвоздики, апельсина или корицы;
- чередующиеся ванны — кровообращение в конечностях также можно стимулировать, погружая ноги в холодную воду на 4-5 минут, а затем в теплую на такое же время;
- согревающая мазь — метод согревания охлажденных ног заключается в нанесении на ступни согревающей мази, затем надевании теплых носков и укрывании ног одеялом или пуховым одеялом.